Chanel, Dior, Kiko, Pupa: scoprite il meglio delle collezioni make up per l'autunno inverno 2019 2020

Quali sono le tendenze make up Autunno Inverno 2019 2020? Scopritele insieme alle migliori collezioni trucco di stagione.

Ecco le edizioni limitate su cui puntare per un make up glamour, firmate Chanel, Dior, Kiko e Pupa, solo per citare alcuni tra i marchi più amati.

Trovate il beauty look che fa per voi sfogliando la gallery.