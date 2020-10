Lasciatevi conquistare dalle migliori collezioni make-up autunno/inverno 2020: le edizioni limitate da acquistare subito per creare beauty look di tendenza

Le collezioni make-up autunno/inverno 2020 ci fanno vivere una stagione ad alto tasso di glamour. In edizione limitata - e per questo da accaparrarsi subito! - fanno la gioia delle collezioniste e delle beauty lover a caccia di novità.

Le migliori? Quelle che puntano all'originalità senza dimenticare stile ed eleganza. I due filoni più importanti del momento annoverano infatti da una parte nuance calde e decise come rosa, rosso e bordeaux, mentre dall'altra parte troviamo toni neutri e delicati, per un beauty look new nude ultra moderno.

Le migliori collezioni trucco di stagione

Trovate quella che fa per voi con le migliori collezioni make-up autunno/inverno 2020 selezionate da Grazia.it

Il rosa di Chanel si tinge di rosso grazie allo studio del colore di Lucia Pica. La classica palette ombretti della maison francese acquisisce una sfumatura più intensa e vibrante, filo conduttore di tutta la gamma in edizione limitata per la stagione fredda 2020. Must have il rossetto a lunga durata smudge proof.

Le novità trucco create dalla make up artist puntano i riflettori su comfort e colore grazie a formule ad alto impatto abbinate a pigmenti brillanti e facilmente gestibili. La palette spazia dal rosa romantico al fucsia cangiante, mentre i lip balm idratano le labbra al massimo colorandole dolcemente.

La nuance berry rose del celebre rossetto in formula opaca del marchio britannico fa tendenza e colora un'intera collezione make up per l'autunno inverno 2020. Il brand - appena approdato da Sephora Italia - lancia infatti una palette occhi, un ombretto in crema, un blush, una matita occhi, una per labbra, un rossetto lucido e un gloss nel medesimo colore. Cool!

Le ceramiche tradizionali, la bellezza del paesaggio, il colore dei fiori e il profumo agrumi della costa: Kiko Milano ci porta ad Amalfi con una limited edition vasta ed irresistibile. Per un autunno dai caldi sentori estivi.

Elegante, raffinata e sensuale, questa collezione in edizione limitata mixa prodotti iconici del marchio italiano e novità create ad hoc. Le tonalità scelte dalla showgirl? Nude universali adatte a enfatizzare al meglio la propria naturale bellezza.

Il migliore cioccolato a zero calorie con la collezione Pupa autunno inverno 2020. I colori proposti spaziano dal cioccolato fondente a quello al latte, con un tocco di canella e nocciola. Cosa include la gamma? Smalti per unghie e due palette, una dedicata al trucco viso e una al trucco occhi.

Bellezza naturale e sfumature calde per la limited creata dal marchio italiano in collaborazione con la ex tronista e influencer Nilufar Addati.

Friends è una delle serie tv più famose al mondo, per questo il marchio low cost inglese ha deciso di mettere a punto una linea trucco a tema, perfetta per rivivere la magia degli anni '90 e le divertenti atmosfere degli eposodi.

Nata da più di due anni di ricerca, questa linea trucco budget friendly in edizione limitata vanta prodotti composti al 90% da ingredienti di origine naturale. I colori proposti sono neutri ed eleganti, per una bellezza non solo eco-friendy, ma anche chic.

Credtis Ph.: Wycon, Chanel, Charlotte Tilbury