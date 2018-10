Tornate alla ribalta, le lentiggini si fanno risaltare con un make up naturale che parte dalla giusta base, parola di esperto

In inglese si chiama “freckles”, in francese “taches de rousseur”, in italiano lentiggini che sono prepotentemente tornate alla ribalta.



L’ultima in ordine di tempo è stata Meghan Markle che le ha fieramente esibite al suo matrimonio ma, se si dà un’occhiata a riviste e passerelle, sono ormai molte le modelle a evidenziarle con buona pace di Photoshop.



La mentalità è cambiata, le lentiggini non sono più un difetto da nascondere sotto chili e chili di fondotinta coprente.



Ma, anzi, ora si risaltano grazie a prodotti più leggeri e traslucidi come spiega il Make Up Artist di Dolomia Graziano Rombaldi.

Lentiggini, cosa sono?



Gli inglesi l’hanno chiamato “Meghan Effect”, quella voglia di un make-up molto più naturale, seppure sempre luminoso, che non nasconde ma anzi esalta, soprattutto le lentiggini. E dopo di lei anche Kylie Jenner si è mostrata al naturale con le efelidi a coprirle tutto il viso così come sulle passerelle.



Ma cosa sono le lentiggini? Piccoli puntini, di differenti dimensioni, di colore leggermente più scuro rispetto al proprio incarnato dovute ad una sovrapproduzione di melanina in determinate aree del viso e del corpo causate da un particolare gene.



Solitamente compaiono in persone dalla pelle particolarmente chiara, tendenzialmente quelle che hanno poi i capelli biondi o rossi hanno quasi sempre le lentiggini, e soprattutto con il sole.

Come farle risaltare con il trucco?

Scegliendo una base adatta, perché il segreto è tutto lì. Da evitare i fondotinta ultra coprenti e sceglierne invece uno più leggero e dalla formula traslucida: “Le formulazioni leggere sono le migliori per sottolineare le efelidi, senza contare che possono mescolarsi con la crema viso idratante, fondamentale per queste epidermidi tendono a essere secche, per questo tipo di pelle generalmente non ha problemi con la tenuta del trucco” spiega Graziano Rombaldi, Make Up Artist Dolomia.



Le nuove formulazioni sono adatte allo scopo perché non appesantiscono la pelle ma semplicemente la uniformano senza però nascondere.



“Da non dimenticare però una cosa: il fondotinta, fluido o compatto, o la BB Cream devono avere un fattore di protezione, indispensabile anche in inverno” spiega l’esperto che conclude “Se si vuole dare un tocco in più, basta una leggerissima passata di terra castano-aranciata”.

Graphic: Elisa Costa

Credit Ph: Mondadori Photo e Getty