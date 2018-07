Soddisfate la vostra voglia di novità con i prodotti di bellezza - dedicati a trucco, skin care, abbronzatura e capelli - selezionati per voi da Grazia.it

Portate un tocco di novità al vostro beautycase con le proposte beauty per l'estate 2018.

Dai prodotti da trucco ai profumi, passando per cura della pelle, capelli e abbronzatura, abbiamo selezionato per voi il meglio del panorama beauty di stagione.

Trovate quelli che fanno per voi e correte a provarli: non ve ne pentirete.

La terra abbronzanate più celebre al mondo torna per l'estate 2018 in nuance multicolore per creare un look sunkissed a 5 stelle sul viso.

Limited edition dal look total pink nata dalla collaborazione di due eccellenze britanniche unite contro la lotta al tumore al seno. Dalla vendita di ogni styler infatti, 10 euro vengono donati a sostegno del progetto Pink is Good di Fondazione Umberto Veronesi. Da non perdere, per capelli lisci e "solidali"!

Una box speciale in edizione limitata che celebra l'amore reciproco tra il marchio americano e il nostro Paese. Tre prodotti cult in formato full size e 9 in versione travel luxury.

Pelle idratata, satinata e profumata con l'olio secco caratterizzato dalla celebre fragranza del profumo più girly e chic firmato Chanel.

Formula olifree, leggera e radiosa pe la crema colorata idratante e perfezionante del marchio italiano. Effetto pelle nuda assicurato per beauty look estivi super fresh.

Con note preziose di muschio bianco, neroli, liquore di zenzero e infuso di fiori d’arancio e di gelsomino, questa acqua profumata è perfetta per illuminare le serate estive.

A metà tra una cipria perfezionante e uno spray fissante, questa polvere libera regala un'immediata sensazione di freschezza al volto.

Dedicata alla pelle secca e raccomandata dai dermatologi, questa crema idratante alle ceramidi può essere usata su tutto il corpo e da tutta la famiglia per un effetto lenitivo immediato.

La casa cosmetica di San Francisco propone per l'estate 2018 un nuovo primer viso dall'effetto perlato, perfetto per creare make up glowy & glam.

Il mascara squeeze della maison francese viene proposto per l'estate in variante colorata, pop e seducente. Da non perdere.

Dalla formula bifasica - da shakerare prima dell'uso - svolge una funzione antiossidante, è facile da applicare e ha un profumo paradisiaco, cosa chiedere di più a un solare?

Un duo di ombretti in crema resistenti all'acqua da usare da soli o mixare a piacimento per creare eye-look estivi da favola. Must have!

Un vero e proprio elisir che supporta l'attività fisica grazie ai suoi attivi: un ingrediente termogenico, caffeina pura e carnitina. L'effetto? Rimodellante.

Una palette viso quattro in uno che scolpisce, colora, scalta e illumina l'incarnato, declinata in due varianti di colore. Il plus? Ha un profumo paradisiaco!

Un olio speciale infuso di veri petali di fiori per garantire labbra morbide, levigate, lucide e idratate.

Kim Kardashian, Emilia Clarke, Dakota Johnson, Olivia Culpo e Rosie Huntington-Whiteley sono solo alcune delle star che assicurano di aver trovato in questa crema il proprio elisir di bellezza. A crearla, Il Professor Augustinus Bader, uno dei massimi esperti al mondo nel campo della medicina rigenerativa. Da non perdere.

Con estratti di ginseng, liquirizia ed equiseto, questa maschera viso spray si vaporizza per un effetto rinfrescante, idratante ed energizzante immediato.

Un intero range di prodotti professionali studiati per evitare l'effetto crespo "frizzante sui capelli", garantendo chiome lucide, morbide e sinuose. Da provare assolutamente in salone, per non farne più a meno a casa.

14 nuovi lipstick dalla profumazione golosa per labbra colorate e dolcemente idratate grazie alla formula ricca di olio di jojoba - e priva di siliconi, parabeni e petrolati. Per trasformare le labbra in pasticcini.

Fondotinta cushion infuso da acqua di caviale, per un incarnato perfezionato, idratato e levigato. Perfetto per chi ama i make up smart ma lussuosi.

Una linea di solari di ultima generazione il cui pack si avvale del sistema UV Alert, che permette di controllare in ogni momento quando l’intensità delle radiazioni ultraviolette raggiunge livelli critici per la pelle. Quando i raggi si fanno più aggressivi una banda posteriore cambia colore: super.

La palette di ombretti dell'estate 2018, caratterizzata da colori caldi e femminili perfetti per enfatizzare lo sguardo e l'abbronzatura.

Prezzo budget friendly per la spazzola viso in silicone da viaggio, perfetta da portare in vacanza per detergere a fondo, esfoliare leggermente e rivitalizzare la pelle dopo l'esposizione al sole.

Un prodotto universale per colorare labbra e gote. Pensato per chi pratica attività sportiva, è ideale anche per creare beauty look naturali - ma ultra resistenti - da vacanza.

Effetto panoramiche per ciglia extra nere, lunghe e voluminose. Il prodotto può essere stratificato per un effetto wow assicurato.

Dona morbidezza, corpo e struttura ai capelli sottili e/o danneggiati. Utilissimo per prendersi cura dei capelli in estate.

I vostri capelli sono sempre aggrovigliati? Provate la nuova spazzola automatica - funziona a batteria - studiata per sciogliere i nodi senza spezzare i capelli. Ideale anche per domare le chiome più ribelli, anche quelle dei bambini.

Credits Ph.: Guillaume & rawpixel Baudusseau on Unsplash - Artwork: Elisa Costa