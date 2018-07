Il rossetto color corallo è un must have per l'estate. Ecco le varianti più belle per enfatizzare l'abbronzatura

Le labbra corallo sono universali: ravvivano l'incarnato e fanno risplendere la pelle abbronzata.

Le sfumature del rossetto corallo sono infinite. Dal rosso aranciato corallo al rosa corallo passando per corallo pesca e corallo albicocca, il beauty look estivo si accende di nuance calde e vibranti.

Sceglietelo cremoso, opaco, effetto stain oppure in variante gloss, ma non perdete il rossetto corallo quest'estate!

Coral red

Rosso aranciato opaco, perfetto per i beauty look serali.

Matte coral

Rossetto corallo chiaro in texture liquida opaca.

Creamy coral

Rossetto corallo arancio vibrante, la scelta perfetta per enfatizzare l'abbronzatura.

Glossy lips

Labbra color rosa corallo extra shiny, un match perfetto con l'ombretto color bronzo metal.

Stain effect

Tinta labbra effetto tatuaggio in corallo fluo.

Subtle look

Un effetto leggero: tamponate un rossetto corallo pastello chiaro con le dita per un effetto stain leggero e duraturo.

Neon

Fucsia corallo neon, un colore caldo e intenso ideale per i look estivi, meglio se in finitura opaca.

Volume

Corallo nude per il rossetto cremoso il cui volume viene enfatizzato da un velo di gloss al centro delle labbra.

Comfort matte

Rossetto opaco morbido, per labbra sensuali.

Intense coral

Corallo intenso e vibrante in finitura opaca per completare il trucco glowy in oro brunito.

Pastel apricot

Rossetto corallo pastello in sfumatura albicocca per un make up labbra edgy.

Glaze lips

Labbra glossate in rosa corallo intenso.

Pinky coral

Labbra rosa corallo opache, perfette sulla pelle ambrata.

Perfect match

Labbra corallo chiaro in finish glossy abbinate all'ombretto grafico color acquamarina dorata.

Perfect pout

Il rossetto rosso corallo enfatizza le labbra e illumina il viso.

Doppia coppia

Due rossetto color corallo in finitura brillante.

Light & shiny

Labbra corallo pesca chiaro dal finish super luminoso.

Hot coral

Corallo intenso per il rossetto liquido opaco a lunga durata, di grande tendenza.

Credits Ph.: Timothy Paul Smith at Unsplash