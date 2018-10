I trucchi di Halloween 2018 più particolari e glam da copiare

Siete alla ricerca di idee per il vostro spaventoso trucco Halloween? Siete nel posto giusto!

Abbiamo selezionato per voi i look più belli per Halloween 2018, non solo spaventosi, ma anche stranianti, originali e perché no, glam.

Trovate quello che fa per voi continuando a leggere questo articolo.

Trucco da strega

Viso, collo, decolleté e braccia completamente verdi, contouring tono su tono e un trucco occhi holo eyes da manuale per il make up di Halloween più intrigante.

Trucco illusione ottica

Il viso si moltiplica e distorce all'infinito dando vita a una visione spaventosa e disturbante. Per un risultato al top, essenziali pazienza e mano ferma.

Make up zucca

Simbolo della festa di Halloween per eccellenza, la zucca veste le palpebre in nuance fluo, accompagnata da piccoli fantasmi. Per un party look a cinque stelle scegliete ombretti che si illuminano al buio.

Trucco fata dei boschi

Più romantico e sensuale, questo beauty look pensato per la notte delle streghe incornicia lo sguardo grazie a un trucco occhi metallico che abbina oro e bordeaux. A completare il make up, immancabili decorazioni floreali.

Trucco Crudelia De Mon

Cattiva, anzi, cattivissima, Crudelia De Mon è il personaggio perfetto per un travestimento da Halloween 2018. Enfatizzate il look con sangue finto, e il gioco è fatto.

Make up Calavera Dark

La caramella messicana è uno dei trucchi e travestimenti più richiesti per Halloween. Eccola dunque in una affascinante - quanto spaventosa - variante dark.

Trucco galassia

Spettacolare, l'effetto galassia crea l'universo su viso e corpo con profonde - e luminose - sfumature di nero, blu, verde, viola e rosa. Per un effetto super originale provate a replicare questo look abbinandolo al disegno di una mascherina gioiello.

Make up vampira glam

Immancabili per la festa di Halloween i trucchi da vampiro. Eccone una variante glamour con trucco occhi borgogna e lip art sfumata corredata da fake blood e canini acuminati.

Trucco Halloween elegante

Ispirato al beauty look di Lily Collins agli ultimi Met Gala, questo trucco dark è elegante e chic, con lacrime di glitter e un incarinato super glow.

Trucco occhi ragnatela Halloween

Un make up look grafico che riprende le ragnatele, un'idea interessante per chi vuole festeggiare la notte delle streghe in grande stile, senza esagerare però.

Credits Ph.: David Menidrey, NeONBRAND, Tony Hernandez , freestocks.org & Siora Photography on Unsplash