Una selezione dei beauty look più belli visti sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia 2023, con focus su trucco e acconciature

Cinema, cultura - qualche immancabile drama - e soprattutto, per noi, un tuffo nelle migliori tendenze beauty di stagione: il Festival del Cinema di Venezia 2023 ha aperto le sue porte.

Trucco, capelli e unghie: chi ha sfoggiato i migliori beauty look sul red carpet della kermesse? Bianca Balti, Caterina Murino e Mariacarla Boscono, solo per citare qualche nome.

Quest'anno, in fatto di beauty look, la Manifestazione è un tripudio di semplicità ed eleganza. Chiome sciolte, trucchi semplici e ampi sorrisi.

I beauty look più belli visti sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia 2023

Caterina Murino

La madrina della Manifestazione pettina la chioma all'indietro puntando al volume. Il trucco, Armani Beauty, mette in risalto la sua naturale bellezza: labbra nude effetto balm glossato ed eyeliner. In una parola? Splendida!

Bianca Balti

Un liscio totale - firmato Bumble and Bumble - per la chioma della modella, che opta beauty look naturalmente luminoso. Il trucco, privo di mascara, mostra sopracciglia soffici, una bocca nude ben definita e contouring deciso. Che chic!

Festival del Cinema di Venezia 2023: Mariacarla Boscono

Pelle nuda, labbra di un lieve color rosa bocciolo in finitura matte e ciglia e sopracciglia prive di colore, solo pettinate con cura. La modella italiana Mariacarla Boscono punta alla semplicità assoluta nel make up, lasciando che sia la lunga chioma nera con scriminatura centrale a spiccare sull'abito rosso rubino Dolce & Gabbana. Iconica.

Sveva Alviti

L'attrice italiana ci conquista con un sorriso aperto e i capelli biondi e lunghi - il cui styling è Cotril - lasciati sciolti. I ciuffi lunghi a tendina, di ispirazione '70s, incorniciano il viso al meglio. Nota di merito: il rossetto rosso che spicca sull'abito rosa Barbie style.

Valentina Cervi

Adoriamo lo stile dell'attrice Valentina Cervi. Il trucco degli occhi rende lo sguardo magnetico grazie alle sfumature metalliche microclitterate color atracite. Le labbra poi, sono di un rosso vellutato. A completare il beauty look da red carpet una coda morbida con ciuffi liberi attorno al viso. Hairlook Cotril.

Claudia Gerini

Lo smokey eyes di Claudia Gerini è fumoso e carico di mistero. Il suo mauve scuro esalta gli occhi azzurri dell'attrice insieme a kajal e abbondante mascara. I capelli sono voluminosi, dal tocco wild.

Festival del Cinema di Venezia 2023: Malika Ayane

Semplicemente sofisticata. Capelli biondi cortissimi e styling effetto bagnato - a cura di Cotril - per la cantante che ha sfilato sul red carpet del Festival di Venezia 2023 con un trucco Armani Beauty con eyeliner.

Flora Dalle Vacche

Vibes old Hollywood per la creator, che ha affidato lo styling dei capelli a Cotril, che sfoggia un hairlook mosso e voluminoso abbinato a un make up classico. Il viso è extra luminoso, enfatizzato dall'highlighter sugli zigomi, mentre sopracciglia e labbra sono bold.

Stephanie Glitter

Nata per stare sul red carpet, la Stephanie Glitter sfoggia un beehive biondo platino firmato Bumble and Bumble. Il trucco è felino, con occhi allungati e labbra nude voluminose.

Credits Ph: Getty Images