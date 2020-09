Continua la collaborazione dell'attrice con il brand beauty. Dallo skincare al make-up, l'energia e la passione di Emilia continua a travolgerci. Continuate a leggere per scoprire questa sua nuova avventura!

Prima Clinique Global Ambassador della storia, Emilia Clarke sarà, da questo autunno, anche il volto della linea make-up del beauty brand. L’attrice, infatti, sarà la super star della nuova campagna incentrata sulla collezione Even Better, il fondotinta che unisce la performance makeup all’efficacia trattante e sul nuovo correttore Even Better All-Over Concealer + Eraser.

Resiliente, divertente e ottimista, Emilia Clarke continua quindi la sua collaborazione con Clinique, marchio di bellezza nato nel lontano 1968, dopo la campagna per la collezione Clinique iD e dell’innovativa base Clinique iD Dramatically Different™ Moisturizing BB-Gel a inizio anno.

Attrice d’indubbio talento, Emilia Clarke si è guadagnata l’attenzione del pubblico internazionale grazie alla sua interpretazione nella serie fantasy Il Trono di Spade. Il suo ruolo nei panni di Daenerys Targaryen, Madre dei Draghi, le è valso quattro nomination agli Emmy Awards e due ai Critics Choice Awards. Tra i suoi ultimi impegni cinematografici ricordiamo Last Christmas, A Star Wars Story, Terminator: Genisys, Io prima di te, Dom Hemingway, Spike Island e Above Suspicion.

Emilia Clarke non è soltanto una giovane attrice di talento ma anche una donna impegnata nel sociale grazie all’associazione SAMEYOU, da lei stessa fondata lo scorso anno in seguito a un grave problema di salute. SAMEYOU fornisce assistenza e cure innovative ai giovani adulti che hanno subito lesioni celebrali o avuto un ictus.

