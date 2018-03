Le novità beauty, capelli, unghie e make up scoperte alla fiera dell'estetica di Bologna

Con oltre 250mila visitatori e 2.822 espositori provenienti da 70 nazioni, Cosmoprof 2018 si è riconfermato la punta di diamante nel mondo della cosmesi all'avanguardia.

Anche quest'anno Grazia.it era presente alla Fiera di Bologna a caccia delle novità beauty più interessanti in fatto di cura della pelle, trucco, unghie e capelli.

Tra queste nuovi brand e riconferme a cinque stelle, per una bellezza sempre più green e performante.

Scoprite insieme a noi il meglio di Cosmoprof 2018 con le novità beauty e make up più hot scoperte alla fiera dell'estetica di Bologna.

Una maschera viso che si applica e funziona in soli 90 secondi? Questa la promessa spaziale di Ufo alla nostra pelle. Nato in Svezia nel 2013 il brand si è focalizzato da subito su una skincare super smart ed efficace. Oggi propone un nuovo dispositivo che rivoluziona il modo di applicare le maschere, riducendo i tempi di posa a soli 90 secondi.

Il sistema brevettato si avvale di termo-terapia, crio-terapia, pulsazioni t-sonic e terapia RGB a luce per un "effetto spa assicurato".

Cuore italiano e produzione britannica per il marchio che fonde scienza, natura e alchimia in una linea beauty e wellness premium. Il brand, fondato dal Dottor Mariano Spiezia, italiano da tempo residente in Cornovaglia, vanta un'ampia gamma di referenze corpo e viso composte interamente da ingredienti naturali e privi di sostanze di sintesi.

Eccellenza artigiana e formule prestigiose messe a punto con cura e amore atte a regalare alla pelle - così come allo spirito - bellezza e benessere.

Il prodotto da non perdere: l'olio viso con vitamina E al profumo di rosa e vaniglia, la cui texture fondente leviga e idrata ogni tipo di pelle, fungendo da ottima base trucco. Ve ne innamorerete.

Dopo 17 anni di ricerca, Goldwell ha presentato i Pure Pigments. Messi a punto in collaborazione con Fujifilm e l'Università Tecnica di Dresda, rappresentano un'innovazione unica in fatto di colorazioni per capelli.

La formula di Goldwell Pure Pigments garantisce infatti il 63% in più di lucentezza rispetto alle colorazioni tradizionali e un'intensità 3 volte maggiore. Fiore all'occhiello poi, un effetto "fotografico multidimensionale" che cambia e si trasforma a seconda della luce, grazie alla sovrapposizione di colori che non si mescolano tra di loro.

L'effetto sui capelli? Estremamente brillante, vivido e profondo.

Texture "bouncy" cremosa per l'illuminante che a contatto con la pelle si fonde trasformandosi in una polvere.

Questo prodotto novità - presto disponibile nei punti vendita italiani - vanta una formula nutriente arricchita da burri di murumuru, cupuacu e tucuma.

L'effetto è estremamente luminoso ma naturale, di pelle sana che risplende.

Un brand italiano che si avvale della ricerca scientifica e dalla chimica “verde” sostenibile. Questo brand punta all'equilibro cutaneo e terrestre, mettendo a punto formule efficaci a base di ingredienti naturali.

Tra le novità di stagione Purophi propone due sieri viso con alto fattore di protezione (30 e 50+) dalla texture altamente fondente e levigante, per una pelle protetta e bella 356 giorni all'anno.





I nuovi bronzer The Balm visti al Cosmoprof 2018 promettono un ieffetto bronzeo da oscar.

Proposti per scaldare l'incarnato o scolpirlo, sono declinati in tre nuance con pack super fun, per un make up impeccabile ma divertente.

Nuovo brand di make up e skin care coreana in arrivo in Italia. Elroel propone fondotinta e protezioni solari in formato cushion assolutamente irresistibili, in un pack kawaii che lascia a bocca aperta.

La gamma, creata dalla make up artist Yoo Yang Hee, punta a una bellezza naturale in grado di enfatizzare al meglio la propria personalità.

Il marchio Elroel sarà presto disponibile all'acquisto per il mercato italiano sul sito web ufficiale e in profumerie di alta gamma.

Teaology rappresenta il made in Italy che conquista il mondo. Questo brand di cura della pelle e del corpo vanta prodotti di bellezza a base di veri infusi di tè, dall'altissimo potere antiossidante.

La linea è priva di parabeni, paraffina, oli minerali, sls, sles, colori artificiali e cessori di formaldeide e prende il meglio dalla natura trasformandola in una skincare premium efficace.

Il prodotto must try: la crema viso effetto lifting con infuso di tè matcha. Vi conquisterà.

Il marchio alternativo statunitese propone una nuova linea di illuminanti liquidi dalla tenuta epica.

Perfetti per illuminare i punti strategici del viso, truccare le palpebre o da mixare al proprio fondotinta, questi illuminanti - una volta sfumati - si asciugano per un "effetto polvere" ultra resistente che dura tutto il giorno.

Perfetti per chi ama i make up statement, ultra brillanti e duraturi.

Il marchio italiano specializzato in prodotti per un unghie di altissima qualità torna a conquistare le nail addict con un prodotto innovativo: Faby Jenius Gel.

Questo nuovo gel per unghie è arricchito da biotina e acid free, per il totale rispetto dell'unghia naturale. Compatibile con il sistema gel led, ha una particolare flessibilità che consente di creare trattamenti impeccabili su misura.

A queste caratteristiche si aggiungono poi tempi di scultura e limatura ridotti oltre ad adesione massimizzata grazie a Ultra Prime, un primer acid free abbinato a Jenius Base Gel.

Solo due ingredienti per il prezioso olio viso dal potere antiossidante nato nei Paesi Bassi. La sua formula unisce olio di vinaccioli e l'esclusiva molecola antiossidante Oxofulleram, il cui scopo è quello di rendere più morbida, liscia e idratata la pelle.

La formula dal colore scuro scompare sulla pelle regalando un tocco vellutato ed estremamente levigante.

Un asciugacapelli oro rosa? Sì grazie! Silenzioso e leggero, si avvale del sistema ionic e ceramic, per capelli più belli, lucenti e protetti.

Assicura inoltre un'asciugatura impeccabile riducendo i tempi della messa in piega del 30%.

Fondato da Mónica Ceño Elie-Joseph, The Lab Room non è solo un marchio beauty spagnolo, ma anche un beauty salon polifunzionale nel cuore di Madrid dedicato alla bellezza e all'arte.

Il marchio porta in sé l'expertise di Mónica e il suo gusto per il bello, tradotto in formule aromaterapiche a base di ingredienti naturali che hanno conquistato le fashioniste di mezzo mondo. Tra le affezionate, anche l'icona di stile Olivia Palermo.

In italia i prodotti The Lab Room sono in vendita su Amazon.





Ingredienti naturali, come oli vegetali essenziali, costitituiscono la formula esclusiva di colorazioni e trattamenti per capelli made in Provenza.

Il prodotto must have? Brume Hydratante Sans Rinçage pour Cheveux, uno spray idratante, lucidante e protettivo per capelli morbidi e sani, dal colore vivo.

Dall'Australia, questo marchio luxury per la cura della pelle maschile è molto amato anche dalle donne. Tra i suoi prodotti troviamo Lqd Eye Restore, bestseller dedicato alla delicata zona del contorno occhi.

Questo prodotto contiene sei peptidi nella più alta concentrazione del mercato, per un effetto decisivo in soli 30 giorni di utilizzo su occhiaie, borse e segni del tempo.

Nuovo brand italiano parte della famiglia Comfort Zone, Skin Regimen volge la sua attenzione a una cura della pelle senza genere o età.

Una gamma "urban" che combatte - in maniera totalmente personalizzabile - lo stress ossidativo della pelle, protegge dall'inquinamento e svolge un'azione calmante su corpo e mente.

La gamma, composta da un'altissima percentuale di ingredienti naturali, si compone di detergenti, idratanti, essence, sieri booster e maschere.

Skin Regimen sarà in vendita da quest'anno in punti vendita selezionati.