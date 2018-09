I prodotti di bellezza in stick per una beauty routine super smart, facile e veloce

Di piccole dimensioni, perfetti per i viaggi e facili da usare, i prodotti in stick sono una svolta nel nostro beautycase.

Grazia.it ha selezionato per voi il meglio in fatto di stick beauty: fondotinta, blush, scrub e persino rassodanti corpo e sieri viso.

Scoprite i prodotti in stick su cui puntare qui di seguito e scegliete i vostri preferiti.

Un esfoliante labbra dal cuore rosato che rimuove con dolcezza le pellicine e regala alla bocca un colore sano e un aspetto rimpolpato.

Uno stick detergente ed esfoliante a base di carbone di bambù. Aiuta a ridurre la lucidità rendendo la pelle più pulita e compatta.

Formula cream-to-powder per il balsamo colorato in stick idratante per labbra e guance, dall'effetto da naturale a intenso. Tra i suoi attivi aloe vera, olio di rosa canina e burro di karitè.

Un gloss in stick ultra confortevole, lucido e carico di pigmento per un trucco labbra extra glam.

Corregge, illumina e scolpisce: questo stick creato dalla pop star può essere utilizzato liberamente sul viso per creare un make up su misura.

Stick formato pocket utile per rinfrescare, lenire e idratare tutto il viso, contorno occhi compreso. Formula infusa di acqua glaciale.

Effetto seconda pelle, cipriato e naturale, per il pratico blush in stick della maison parigina.

Base viso in stick dalla formula trasparente arricchita da acido ialuronico e vitamina E. Leviga la pelle, non crea spessore e consente una migliore stesura e durata del fondotinta.

Fondotinta in stick dalla formula vegana, composta toltalmente di ingredienti naturali. Per un make up da star in tutta naturalezza.

Effetto rimodellante per braccia, pancia e glutei con lo stick effetto d'urto del marchio italiano.

Menta, cetriolo, aloe vera e minerali per lo stick rinfrescante e decongestionante specifico per trattare la zona del contorno occhi. In edizione limitata.

Ben 40 novità per il fondotinta solido di lush, dallo stick ovale per un'appicazione super agevole. Dalla coprenza media, la sua formula vanta il 14% di pigmenti e il 45% di olio di cocco indonesiano.

Un balsamo multiuso infuso di oli essenziali pensato per idratare e nutrire ogni area secca del corpo: da labbra a mani, passando per gomiti e ginocchia.

Uno stick disciplinante per lo styling dei capelli, extra pratico e maneggevole è il perfetto partner in crime per creare acconciature da passerella.

Siero viso illuminante a base di anguria, un'innovazione americana su cui puntare.

Illuminante viso in stick dall'effetto olografico iridescente, perfetto per creare trucchi super shiny su viso, labbra e occhi.

Artwork: Elisa Costa