Tuffatevi nell'estate 2018 con i prodotti da trucco resistenti all'acqua, il meglio dell'offerta waterproof del momento.

Quando le temperature si alzano è importante puntare a un make up funzionale, che sia waterproof e ad alte prestazioni, adatto a garantirci lunga durata.

Abbiamo selezionato per voi i prodotti waterproof del momento. Scopriteli qui di seguito.

Il mascara suqeeze resistente all'acqua, per ciglia XXL, parola di Dior.

Un ombretto liquido waterproof dal finish metallico, declinato in 12 varianti di colore.

Il marchio americano propone un'intera linea di creme per sopracciglia dalla durata extra fino a 24 ore. I colori disponibili? Dalle nuance naturali a quelle audaci come giallo, rosso e verde per creare brow look fuori dagli schemi.

Un fondotinta waterproof che promette un'ottima tenuta, fino a 24 ore.

Effetto seconda pelle con il bronzer waterproof del brand professionale francese, ideale per creare un incarnato abbronzato al primo tocco.

Impermeabile e anti sbavature, questo eyeliner promette una tenuta impeccabile fino a 12 ore. Provatelo in blu elettrico per un make up estivo glam-

Un rossetto liquido opaco - proposto in un'infinita variante di colori - che resisti ai tuffi in piscina come ai baci più infuocati.

Con vitamina E e jojoba, questo blush liquido resiste all'acqua e anche agli sfregamenti, regalando un effetto salutare e radioso al volto.

Matita occhi resistente all'acqua, ideale per colorare la rima interna dell'occhio o contornarlo, ottima anche come base per i trucchi smokey eyes estivi.

L'ultimo nato in casa Kiko per ciglia voluminose, in variante waterproof.

Credits Ph.: Unsplash - Artwork: Elisa Costa