Come truccare il viso tondo con il contouring? Ecco i consigli, le tecniche, i passaggi e i prodotti da utilizzare, copiando i look delle star

Il contouring per viso tondo è una delle tecniche più amate da tutte coloro che presentano questa forma del volto.

Grazie all'utilizzo di luce e ombra, il contouring permette di scolpire, definire e snellire il viso tondo.

Per realizzare un perfetto contouring, il primo step è lo studio delle caratteristiche tipiche del viso rotondo, così da capire dove applicare correttamente i prodotti da sculpting e dove quelli da highlighting.

Come fare il contouring sul viso tondo

Il viso tondo presenta misure simili in lunghezza e larghezza, guance pronunciate e mento tondeggiante. Si tratta di una tipologia di volto che esalta la giovinezza, ricordando il viso florido dell'infanzia, con una minor presenza di definizione dei suoi contorni.

La migliore tecnica di contouring su un viso tondo mira a verticalizzarlo e scolpirlo, facendolo apparire più lungo e creando zone maggiormente spigolose laddove vi sono dei volumi tondeggianti.

Applicate il prodotto per scolpire partendo dalle tempie e scendendo in obliquo verso gli angoli della bocca. Contornate poi anche l'area laterale della fronte e la zona mandibolare fino ai lati del mento.

Illuminate poi solo la zona centrale del viso: fronte, naso e mento.

Le ombre e luci così create renderanno immediatamente il volto più allungato.

Contouring su viso tondo: i prodotti da provare

In polvere, in crema, in stick, singoli o all'interno di palette di diverse nuance: scegliere il prodotto giusto per realizzare il contouring sta a voi.

Scoprite i prodotti da contouring da provare e le star dal viso tondo a cui ispirarvi per i vostri make up look.

La polvere marrone o beige nel finish opaco si applica nelle zone d'ombra, a contrasto con la polvere iridescente.

Michelle Williams sceglie un contouring leggero che scolpisce zigomi e mandibola.





Il trio di polvere scolpisce, illumina e colora le gote con una formula trattamento che idrata la pelle e la protegge dall'inquinamento.

Il viso tondo di Ginnifer Goodwin è reso più armonioso da due linee oblique parallele che definiscono gli zigomi e la mandibola.

I prodotti necessari per scolpire, illuminare e scaldare l'incarnato sono racchiusi in tre stick dalla texture in crema, facilissimi da sfumare.

Kylie Jenner opta per una variante intensa del contouring nella classica forma a C che parte dai lati della fronte, abbraccia le tempie e culmina sotto lo zigomo e verso gli angoli delle labbra.





Dal tocco delicato e dal risultato naturale: il duo definisce e illumina il viso.

Emma Stone punta tutta l'attenzione sul centro del viso, allungandolo con le ombreggiature laterali.





La palette per ogni esigenza. Con i sei colori è possibile realizzare il perfetto contouring su ogni tonalità di pelle.

Miranda Kerr ha reso i suoi lineamenti più marcati utilizzando la polvere più scura.





Tutta la facilità del contouring è racchiusa in uno stick dalla formula in crema altamente sfumabile.

Aishwarya Rai sfoggia un beauty look dove il contouring contribuisce a snellire il suo viso.





La sua formula in polvere setosa crea un contouring naturale. Nella maxi confezione è presente sia la polvere per scolpire che quella per illuminare.

Demi Lovato è tra le più celebri star dal volto rotondo.

La palette con pennello e specchio presenta due tonalità da contouring, un illuminante opaco e uno scintillante.

Mila Kunis utilizza il contouring in base alle caratteristiche del suo viso: un tocco leggero ai lati della fronte e una maggiore intensità sotto agli zigomi.





Il contouring kit in crema propone una nuance illuminante e una per definire e può essere usato su tutto il viso per un look naturale.

Chrissy Teigen ha un viso tondo con guance molto pronunciate e anche nel suo caso il contouring contribuisce a enfatizzarne la bellezza.





Credit ph: Getty Images