Non solo sculpting powder. Il contouring può essere creato anche con un bronzer, purché rispetti determinate caratteristiche. Scoprite quali e come utilizzarlo per scolpire il viso

I migliori make up artist ci insegnano che per realizzare un perfetto contouring è necessaria una sculpting powder, una polvere specifica che presenta la nuance adatta - solitamente fredda - per ricreare ombreggiature naturali sul viso.

E se fosse possibile scolpire il viso anche con la terra abbronzante?

Trasformare il proprio bronzer in un prodotto multi-uso è il modo migliore per rendere ancora più smart e funzionale il proprio beauty case.

Unica regola?

Scegliere la terra abbronzante nel giusto finish: il prodotto ideale per realizzare un perfetto contouring è infatti il bronzer opaco.

Cos'è il contouring?

Il contouring è l'amatissima tecnica di make up che permette di definire i volumi del viso, accentuando le zone d'ombra ed esaltando quelle luminose. Si esegue con una polvere specifica dal sottotono freddo.





Cos'è il bronzing?

Il bronzing è la tecnica che ricrea l'effetto "baciata dal sole" sul viso, attraverso l'applicazione di una terra abbronzante sui punti che naturalmente si abbronzano per primi: le gote, l'attaccatura dei capelli, il mento, il naso.



L'effetto può essere più intenso se si sceglie un bronzer caldo con particelle riflettenti oppure più naturale con un bronzer dal finish opaco.





Perché scegliere il bronzer opaco per il contouring?

Al posto della polvere da sculpting, il bronzer opaco è un prodotto versatile che può essere usato non solo per il bronzing, ma anche per il contouring.



In base alla zona dove andrete ad applicarlo e al pennello utilizzato, con un unico prodotto avrete sia un effetto sun-kissed che un viso dai profili definiti.





Quale nuance di bronzer opaco scegliere?

Oltre al finish rigorosamente opaco, è importante optare per una tonalità di bronzer naturale, da scegliere in base al proprio colore di pelle, cercando di evitare quelle troppo calde o aranciate.





Come si applica?

L'area ideale da enfatizzare con il bronzer opaco è quella degli zigomi.



Applicate il bronzer con un pennello da contouring, concentrando la polvere nell'incavo al di sotto dello zigomo, dopodiché prelevate un quantitativo leggero di prodotto con un pennello ampio e morbido da bronzer e distribuitelo sullo zigomo. In questo modo la maggior concentrazione di prodotto creerà l'ombra da contouring e quella più sfumata verso l'alto donerà un bellissimo effetto abbronzatura.



Il bronzer opaco è ideale anche per effettuare il contouring sulla fronte, lungo l'attaccatura dei capelli e lateralmente sulle tempie. Attenzione invece ai lati del naso: il contouring in quest'area deve avere tonalità fredde e mai rosate o aranciate.





I bronzer opachi da provare

Ideale anche per il contouring, grazie alla sua nuance naturale, è disponibile anche nella tonalità Lite, per pelli chiare.

Unisce tre nuance per scolpire, abbronzare e illuminare l'incarnato con un finish matte naturale a lunga tenuta.

Mette in risalto il tono naturale della pelle per creare un effetto baciata dal sole dopo una giornata al mare e può essere utilizzato anche per definire il viso.





Effetto sculpting e bronzing, per gote definite in un solo gesto.

Ricrea il perfetto look abbronzato, oltre a essere il perfetto prodotto da contouring, grazie all'assenza di pigmenti aranciati nella sua formula.

Irresistibile non solo per il profumo di cioccolato, ma anche per la facilità di utilizzo della sua polvere leggermente colorata.

Il tono freddo di questo bronzer lo rende il perfetto prodotto multi-uso per scolpire e abbronzare.

La polvere soft conferisce un colorito naturale, facilmente sfumabile.

Ha una texture vellutata, leggera e modulabile che consente di ricreare un effetto abbronzato e un perfetto contouring.

Il suo finish matte la rende la polvere versatile ideale per scolpire, per donare un accenno di colore o per enfatizzare l'abbronzatura.

Credit ph: Unsplash, Mondadori Photo