Come scegliere il fondotinta adatto al sottotono: tutti i consigli di Grazia.IT

Capire qual è il sottotono della propria pelle è di fondamentale importanza per poter scegliere il fondotinta giusto più adatto a noi.

Come scegliere il fondotinta adatto al sottotono

Come tutte saprete, il fondotinta perfetto per la nostra pelle deve risultare completamente invisibile, amalgamandosi completamente con la nostra pelle. Per ottenere questo risultato, il fondotinta deve avere lo stesso sottotono del nostro incarnato. Non basta infatti scegliero secondo la tonalità - secondo una scala di chiaro/scuro - evitando così il fastidiosissimo stacco con il collo.

È importante anche stabilire se il nostro fondotinta si adatta al nostro incarnato secondo una gradazione di caldo/freddo, in armonia con la temperatura della nostra pelle (il nostro sottotono, per l'appunto).

L'unica regola per scegliere quello giusto per noi è: provare, provare, provare. Evitate di acquistare il fondotinta a scatola chiusa, senza averlo prima provato direttamente sulla pelle.

Dove va provato il fondotinta?

La zona migliore per testare il fondotinta è sulla mandibola, nella zona tra mento e collo. Il fondotinta giusto deve completamente fondersi con il vostro colorito, senza apparire né chiaro né scuro e neppure troppo caldo o troppo freddo.

Attendete qualche minuto per valutare il risultato, e osservatevi sempre alla luce naturale.

Fondotinta per sottotono caldo

Se avete un sottotono caldo significa che avete una predominanza di toni gialli. Per questo motivo, il vostro fondotinta dovrà tendere anch'esso al giallo. Un fondotinta rosato o troppo freddo potrebbe donarvi un colorito grigiastro o di un rosa innaturale e troppo marcato. Se avete la pelle scura dal sottotono caldo avrete una predominanza di toni rossi.

Fondotinta per sottotono freddo

Se il vostro sottotono è freddo avete una predominanza di toni rosati. Dovrete quindi cercare un fondotinta rosato, altrimenti un fondotinta caldo vi donerebbe un colorito troppo giallognolo e malaticcio. Nel caso delle pelli scure, i sottotoni freddi avranno una predominanza di toni blu.

Fondotinta per sottotono neutro

Nel caso dei sottotoni neutri, i toni gialli e rosati sono pressoché bilanciati, perciò dovrete orientarvi su un fondotinta dal sottotono beige, né troppo caldo né troppo freddo.

C'è poi il sottotono olive, caratterizzato da toni gialli ma freddi. In questo caso la ricerca del fondotinta giusto si fa un po' più complicata, ma ormai molti marchi includono nella loro gamma cromatica dei fondotinta olive adatti al caso vostro.

Credits Ph.: Mondadori Photo