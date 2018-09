Se il turbante è il vostro accessorio del cuore, provate ad abbinare il trucco giusto con i nostri consigli

Accessorio del momento, il turbante è ancora più cool se abbinato al make up giusto (e veloce da realizzare).

Vi suggeriamo tre proposte easy-to-do con alcuni prodotti che non possono mancare nel vostro beauty case: lasciatevi ispirare dai nostri consigli!





Focus sulle labbra: come valorizzare il turbante con il rossetto giusto

Quale che sia la fantasia del vostro accessorio, il lipstick rosso nella tonalità più vivace, ovvero quella aranciata, è la soluzione a prova di errore. Matte o vellutato, può essere accostato a un trucco occhi in una tinta neutra o più brillante per un make up by night. Sopracciglia sempre in ordine: un copricapo come il turbante mette sempre in primo piano questa parte del viso.

Il trucco glowing: per mettere in risalto i lineamenti

Se la fantasia del turbante è molto vivace, meglio puntare su un beauty look dai colori non troppo eccessivi. La proposta che fa per voi gioca con i punti luce nelle zone chiave come le gote e l'arco di cupido. Le labbra sono luminose e colorate con un gloss nude o sui toni del pesca, mentre lo sguardo è reso profondo da un khol o da una matita nera applicata lungo il contorno degli occhi.

Occhi di gatto: il beauty look semplice ma super catchy

Se optate per un turbante nei colori classici del bianco e nero, provate ad abbinare un make up in stile anni Sessanta/Settanta che punta tutto sugli occhi. Sguardo definito, sopracciglia ben curate, labbra voluminose e lucide e un tocco di terra per un finish bonne mine sono gli ingredienti di questo trucco essenziale ma d'impatto.

Artwork by Elisa Costa

Credit ph: Mondadoriphoto, Marc Jacobs Beauty Office