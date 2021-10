Le collezioni make up Autunno-Inverno 2021 2022 puntano a un trucco naturale ma luminoso. Ecco le migliori, come Dior, Chanel e Kiko Cosmetics

Avete voglia di rinnovare il beauty case seguendo le ultime tendenze trucco? Non perdete le collezioni make up Autunno-Inverno 2021 2022.

Raffinate e luminose, le limited edition di stagione puntano a un make up sobrio punteggiato di luce. Le palette cromatiche proposte vanno dal classico nude rosato fino ai colori intensi della terra, come marrone, bronzo e verde kaki, senza dimenticare borgogna e viola.

Chanel punta al trucco monocromatico - un must anche in ambito fashion - mentre il trucco Dior propone finiture cangianti e vibranti, proprio come Mac Cosmetics, che fa dell'opulenza la sua firma di stagione.

Scegliete i vostri nuovi prodotti must have di stagione con il meglio delle collezioni make up Autunno-Inverno 2021 2022.

Collezioni make up Autunno-Inverno 2021 2022: Dior Birds of a Feather

Ispirazione piume e tonalità iridescenti per la nuova collezione trucco Dior Autunno Inverno 2021 2022. Il range di colori si fa caldo, perfetto per la stagione, e ultra cangiante, per un effetto make up ad alto impatto. I nostri prodotti del cuore? Le palette di ombretti 5 Couleurs Couture e gli smalti Dior Vernis, naturalmente in edizione limitata. Da non perdere!

Il trucco Chanel per la stagione fredda si tinge di nuance monocromatiche, accostate le une alle altre in variazioni tono su tono. Le armonie proposte sono quattro: Armonia Kaki, Armonia Argento, Armonia Rouge Brun e Armonia Champagne. La nostra variazione del cuore? Quella nei toni del kaki, che include l'ombretto liquido Ombre Premiére Laque - tra i nostri must make up autunno inverno 2021 2022 - il liner multiuso Stylo Ombre et Contour e lo smalto Le Vernis 905 Brun Fumé.

Teatrale e decadente, la collezione in edizione limitata Mac Cosmetics, propone nuance gioiello e pack finemente decorati, che celebrano gusto ed opulenza. Il beauty look proposto - con sopracciglia decolorate e trucco bold - è senza dubbio uno dei trend make up irrinunciabili di stagione. Il prodotto must? La palette di ombretti Eyeshadow x8: Feast Your Eyes, perfetta per creare trucchi occhi magnetici.

Ingredienti naturali per una linea che punta a un nude look soft che fa risplendere il viso. La linea include una BB Cream, matite occhi e labbra, correttori e illuminanti in pencil. I nostri prodotti del cuore? Le tinte labbra Pure Beauty Aqua Lip Stain - declinate in quattro varianti di colore - e il gloss extra volumizzante Gloss Spicy Plumper.

Una collezione trucco vegana ispirata alla tradizione ayurvedica, studiata per trasformare il gesto del make up in un vero e proprio rituale di bellezza. Caratterizzata da toni caldi e preziosi, questa linea accende il volto. Il dettaglio in più? La collezione include anche prodotti beauty per il corpo e accessori, così come un profumo solido, in stick.

Ispirazione top model anni '90 per la collezione da trucco nude & glam del marchio britannico Charlotte Tilbury, che ha recentemente festeggiato il primo anno di successi nel nostro Paese. La linea vanta palette di ombretti ad alta sfumabilità, lipstick nei toni naturali per un effetto extra voluminoso e - star della linea - la palette viso Glowgasm, perfetta per scolpire il viso e renderlo radioso. Must have assoluto!

Una collezione trucco completamente vegana che include due palette occhi - una maxi e una mini, da viaggio - una palette viso e dei pennelli da applicazione. Le shade proposte sono nude-pink con accenti metallici.

Collezioni make up Autunno-Inverno 2021 2022: Artdeco Beauty of Wilderness

I colori della terra vibrano in questa limited edition dal pack accattivante. L'effetto? Luminoso, per un mood "Elegante come un leopardo e raffinato come una zebra". Il prodotto che ci ispira di più? Il Blush Couture dal design tropicale in finitura luminosa.

Studiata per risvegliare i sensi, questa linea trucco budget friendly è ispirata alla bevanda aromatica più amata. Tra le referenze troviamo una palette di ombretti multifinish - le nuance metalliche sono irresistibili! - e delle perle illuminanti a forma di chicchi di caffè. I prodotti, naturalmente, profumano di caffè, mentre le formule sono arricchite dalla vitamina E.

I Gloss Bomb di Fenty Beauty sono tra i prodotti da trucco più amati degli ultimi anni, per questo il brand di Rihanna ha deciso di lanciare un'intera collezione ispirata a loro. La linea include una palette di ombretti nude, una palette di illuminanti, tre nuovi gloss volumizzanti e un eyeliner in marrone cioccolato satinato.

Ispirazione campestre ed effetto relax con un inconfondibile tocco di glamour: questa linea trucco autunnale è una gioia per gli occhi. La gamma è molto ampia e include tutto il necessario per un make up completo. I nostri prodotti must? I rossetti opachi Charming Escape Luxurious Matte Lipstick e le palette viso da borsetta Charming Escape Perfect Look Face Palette.

Effetto sensoriale per la collezione make up del marchio italiano, che propone quest'anno una linea profumata e irresistibile. Tra palette di ombretti, smalti e blush luminosi effetto bloom troviamo anche un eau de toilette floreale.