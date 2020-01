Semplici da usare, multiuso, indispensabili: per cominciare bastano cinque pennelli da trucco, per viso e occhi

Pennelli viso, da sfumatura, a ventaglio, duofibre: districarsi nella complessa selva dei pennelli da trucco, per chi non ne ha mai usati, può sembrare quasi impossibile.

I pennelli però sono degli ottimi alleati, in grado di semplificare moltissimo la nostra routine rendendo il makeup del viso e degli occhi impeccabile col minimo sforzo.

Vi abbiamo convinti? Allora scoprite i nostri cinque pennelli preferiti, che non possono mancare nel vostro beauty.

Pennello da fondotinta



Applicare il fondotinta con le dita o con la spugnetta è sbagliato? Tutt’altro! Ma un buon pennello riesce a dare un effetto naturale e coprente al tempo stesso: vale la pena provarlo.

Il pennello da fondotinta ideale per principianti ha le setole compatte, spesso duofibre, e un aspetto "paffuto", come l'Expert Face di Real Techniques.

È l'ideale per sfumare alla perfezione il prodotto con estrema facilità ed è più intuitivo e semplice da usare rispetto a un classico pennello piatto a lingua di gatto.

Pennello angolato da blush

Con che pennello applicate il blush? Se è quello da terra, gigantesco e probabilmente spennacchiato, è ora di passare a un pennello angolato da viso, come il 127 di Zoeva: perfetto per applicare il fard sugli zigomi o l'illuminante.

Pennello da cipria

Un pennello grande da viso come il Powder brush di Nabla, perfetto per applicare la cipria, non può assolutamente mancare nel vostro kit.

Vi aiuterà ad applicare sottili strati di prodotto su tutto il viso in modo leggero e uniforme. Inoltre un buon pennello da cipria può essere usato anche per sfumare il bronzer su tutto il viso.

Pennello occhi da sfumatura

Spesso chi non sa applicare l’ombretto ha fatto solo un grande errore: non aver mai provato a usare i pennelli!

Il classico pennello da sfumatura (in inglese “blending brush”) - come l'inimitabile 217 di MAC - rende il compito semplicissimo, lavorando al posto vostro: potete usarlo per applicare il colore sulle palpebre e per sfumarlo nella piega.

Quando è rigorosamente pulito, si può usare anche per applicare il correttore o gli ombretti in crema: provatelo e non ve ne pentirete!

Pennello occhi da ombreggiatura

Un altro pennello indispensabile per gli occhi? Uno con le setole più corte e compatte, ideale per sfumare la matita e applicare l’ombretto su tutta la palpebra, come l'E55 di Sigma.

Dite addio ai mini applicatori dati in dotazione con ombretti e palette e provate uno “shading brush”: vi renderete conto che non può mancare nel vostro beauty.









Credits ph: Karolina Grabowska on Kaboompics