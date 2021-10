Sognate con il beauty look morbido, caldo e sofisticato proposto da Chanel make up Primavera-Estate 2022. Le foto della sfilata e i prodotti must di stagione

Toni caldi ed effetto subtle caratterizzano il look Chanel make up Primavera-Estate 2022.

Il trucco visto sulla passerella parigina di Chanel ci propone un mood elegante e morbido che punta su sfumature ampie che rendono lievi anche le shade più intense.

I colori scelti per il fashion show - e per il nostro nuovo trucco 2022! - vanno dal marrone al bordeaux, passando per prugna e rosa pesca. Queste nuance sottolineano lo sguardo e vestono con delicatezza le labbra, in finitura balmy.

Il viso appare levigato ma luminoso, per un finish naturale e fresco. A completare il look non può mancare un tocco di blush color pesca e un accenno di bronzer, che dona tridimensionalità al viso.

E le unghie? Ultra naturali, lucidate da uno smalto glossato e trasparente, perfetto per enfatizzare una shape lievemente squadrata, segno di un ritorno delle unghie quadrate tra le tendenze unghie del momento.

Chanel make up Primavera-Estate 2022

I prodotti chiave, proposti dalla maison parigina per la prossima stagione? Il fondotinta perfezionante Chanel Ultra Le Teint Fluide, per un finish confortevole tutto il giorno. e la palette di ombretti Chanel Les 4 Ombres 354 Warm Memories, abbinata agli ombretti in stick Chanel Stylo Ombre et Contour nelle sfumature del marrone, beige e grigio scuro.

Volete scoprire nel dettagli questi prodotti e vedere da vicino il beauty look Chanel make up Primavera-Estate 2022? Sfogliate la gallery!

Credits Ph.: Chanel Ready To Wear SS 2022 Backstage