Weekend alle porte, mettiamoci comodi e scopriamo insieme le fashion news della settimana!



Charm preziosi, un film da non perdere, capi sport chic e la “IT” collab del momento. E ancora: ritrovare la natura, e la borsa dei sogni che non smette di far parlare di sé.

La settimana di Fashion Pills è più varia e ricca che mai — godiamocela insieme, una pillola alla volta.

#FashionPills





Fashion Pills: lunedì e l’artigianato incontra l’arte con Dellaluna





(Credits: courtesy of press office)

In un mondo fatto di loghi e lusso in serie, siamo convinte che stia arrivando un grande ritorno — quello del pezzo unico. E a convincerci ancora di più è l’ultima creazione del brand veneziano Dellaluna: la Louvre Abu Dhabi Bag. Una borsa che nasce dall’incontro tra due mondi — il lusso artigianale veneziano e l’anima culturale di Abu Dhabi — un dialogo fatto di pelle, storia e bellezza, che vuole contrastare un mondo sempre più digitale e globalizzato. Il ritorno all’artigianato è il vero lusso, e Dellaluna lo sa da sempre: ogni borsa è un pezzo eccezionale, un racconto cucito a mano nel cuore di Venezia. E quando anche Miranda Priestly se ne innamora e la indossa in una scena chiave de Il Diavolo Veste Prada 2 — il film del momento — capiamo che qualcosa di straordinario è successo. Lo scambio culturale che ci porta dall’Italia più autentica e preziosa di Palazzo Dellaluna, a due passi da San Marco, fino ad Abu Dhabi — un dialogo che speriamo non si interrompa mai, perché ci ricorda che il vero lusso è sempre stato lo scambio.

#VenetianLuxury





Fashion Pills: martedì e il Natura Urban Retreat nel cuore di Milano





(Credits: courtesy of press office)

Natura, fondata nel 1992 con 235 punti vendita tra Spagna, Italia e Portogallo, ha avuto la grande intuizione di capire che anche le grandi metropoli hanno bisogno di un angolo di benessere — un ritrovo, uno spazio sacro dove ritrovare se stessi nel modo più puro e meditativo possibile. Per questo ha deciso di lanciare il suo tempio urbano a Milano, dopo il successo di Madrid. Per due giorni in Piazza Missori, l'8 (dalle 15.30) e il 9 maggio (per tutto il giorno), chiunque potrà entrare liberamente in una struttura temporanea in legno per meditare, guidato dall’esperta Andrea Klimowitz. Un concept progettato dal creativo barcellonese Max Enrich che ci ricorda una cosa: la metropoli non ci spaventerà più, perché anche nel caos, possiamo ritrovare il nostro equilibrio.

#NaturaUrbanRetreat





Fashion Pills: mercoledì e la IT girl Alexandra Leclerc collabora con Frame





(Credits: courtesy of press office)

Prima capsule, prima firma, e già tutto chiarissimo: Alexandra Leclerc — moglie di Charles Leclerc, pilota Ferrari di casa a Monaco — ha disegnato con Frame 21 pezzi che sembrano usciti direttamente dal suo armadio. Pelle, bordeaux, vibes anni ‘60, pantaloni capri e i famosissimi jeans “Leo” a vita bassa che sono già il pezzo dell’estate. I nomi della collezione omaggiano Montecarlo — il Casinò, Le Rocher — e la campagna è stata girata nei posti dove lei vive davvero, non in uno studio. Il lancio è stato celebrato a Miami durante il Grand Prix, a Casa Tua, con Hailey Bieber in prima fila ad applaudirla. Zero stylist, tutto istinto, stile costruito pezzo per pezzo nel tempo: Alexandra è una di quelle rare it girl che non ha bisogno di essere spiegata. Questo è solo il primo capitolo.

#AlexandraXFrame





Fashion Pills: giovedì e nasce The Club by Falconeri





(Credits: courtesy of press office)

Da sempre il lusso di Falconeri non fa rumore, ma si sente. Da oggi ancora di più — perché nasce The Club, una collezione che arriva direttamente dai campi e reinterpreta l’estetica dei club sportivi con la raffinatezza discreta di chi il tennis lo guarda dalla tribuna giusta. Polo in filati pregiati, completi in seta, Cashmere Silkfine. Sport chic. Ogni pezzo è pensato per chi non sceglie tra eleganza e movimento, anche grazie a una palette fatta di colori che non gridano mai, estremamente intercambiabili. Il lancio coincide con i grandi appuntamenti del tennis internazionale, a partire da quello italiano: perché in questo momento il tennis parla italiano più che mai, e quella grazia sotto pressione, quel ritmo elegante dei nostri campioni, racconta moltissimo di ciò che Falconeri è da sempre. #TheFalconeriClub





Fashion Pills: venerdì e la selezione di Vestiaire Collective dedicata al Diavolo Veste Prada

(Credits: courtesy of press office)

C’è un film che ha cambiato per sempre il modo in cui guardiamo la moda — e ora l’ha fatto di nuovo. Il Diavolo Veste Prada 2 è nelle sale, e Vestiaire Collective non ha resistito: la principale piattaforma globale di lusso pre-loved lancia una selezione esclusiva di oltre 500 pezzi ispirati all’universo iconico di Runway, tra capi vintage del film originale e look che rispecchiano l’estetica del sequel. Valentino, Schiaparelli, Mugler, Chanel, Dior, Coach — il guardaroba cinematografico più desiderato di sempre diventa accessibile, senza rinunciare a nulla. Perché il vero potere di quella moda non era il prezzo: era l’identità. Vestiaire lo sa, e lo dimostra colmando il divario tra red carpet e guardaroba reale con la precisione di chi la moda la conosce davvero. Il blazer sartoriale di Andy, la borsa a spalla di Miranda — sono già lì, pronti per essere riscoperti. The devil is in the details, e i dettagli sono pre-loved. #TheDevilWearsPreloved





Fashion Pills: sabato e il pop up milanese di Scholl





(Credits: courtesy of press office)

Scholl è tornata a Milano con il suo Summer Pop-up Store in Corso Garibaldi 73 e questa volta c’è un motivo in più per passarci: il brand festeggia i 70 anni dello zoccolo Pescura, la calzatura più iconica della maison, lanciata nel 1956. Lo store, aperto fino al 6 giugno, è dominato dal rosso — colore scelto per la limited edition anniversario, diretto omaggio alla tonalità del modello originale. Accenti di blu completano un concept che sa di estate ma anche di storia, in uno spazio dove heritage e lifestyle si mescolano esattamente come Scholl sa fare. Insomma, care Grazia.it girls — se non possedete ancora uno zoccolo Pescura, sappiate che questo è il momento per farlo vostro, visto e considerato che secondo i trend forecast sarà uno dei modelli più di moda dell’estate 2026.​​​​​​​​​​​​​​​​ #SchollShoes





Fashion Pills: domenica e Supernova by Atelier VM





(Credits: courtesy of press office)

Atelier VM torna a celebrare gli affetti speciali e i simboli più cari, con una collezione che ci permette di portarli sempre con noi.

Si chiama Supernova ed è composta da una collana e un bracciale in oro 9 carati, con medaglie personalizzabili con nomi, iniziali e simboli.

Ogni medaglia racconta una storia, un ricordo, una persona da tenere vicina. E si possono aggiungere all’infinito, perché l’amore non ha limite di spazio.

#SupernovabyAtelierVM