Solari con protezione, detergenti, trattamenti idratanti e un make-up luminoso. Sono questi i must quando la meta che avete scelto per la vostra estate è la campagna. Pochi prodotti ma essenziali per essere sicure di poter affrontare il caldo della mattina e la frescura della sera. Continuate a leggere questo articolo per essere sicure di avere tutto l'occorrente nel beauty case per l'estate in campagna!

Beauty case e campagna: solari e trattamenti

La prima cosa a cui pensare è essere sicuri di avere con sé tutto il necessario per difendersi dai raggi ultravioletti. In base al vostro fototipo saprete scegliere il giusto mix di creme solari. Vi consigliamo, però, di non scendere mai sotto un fattore di protezione SPF 30 anche se avete la pelle abbronzata. Per idratarla durante l'esposizione niente di meglio che usare un'acqua rinfrescante. E dopo, una trattamento che apporta idratazione massima. Una maschera viso a fine giornata, per esempio, potrebbe essere la soluzione giusta. Stesso discorso per i capelli: il cloro della piscina e l'esposizione diretta ai raggi solari potrebbero rovinare le lunghezze. Siate sicure di avere con voi una maschera capelli e un detergente adatto alla situazione.

Il make-up per un look luminoso e long lasting

Il mix giusti di polveri e rossetti segue il mantra del long-lasting. Mettete da parte prodotti non resistenti all'acqua e al sudore e concentratevi su proposte a lunga tenuta. In più, vi consigliamo di puntare su un beauty look glowing capace di esaltare al massimo il bellissimo colorito che avrete conquistato durante le vostre passeggiate in campagna o durante le giornate in piscina.

