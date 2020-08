Passerete agosto in città? Niente paura, ecco una lista di piccole coccole beauty da inserire subito nella vostra routine

Agosto è finalmente arrivato: le città si svuotano, i ritmi si fanno sempre più lenti e nell'aria c'è profumo di relax e libertà. In questa estate tutta particolare, sono sempre più numerosi gli italiani che scelgono di passare questo mese in città. In verità, il termine «Staycation» - nato dall'unione tra il verbo to stay (rimanere) e vacation (vacanza) impazza tra i Millennials già da qualche stagione: dedicare le ferie al dolce far niente a casa propria, infatti, è diventata una vera e propria tendenza. Stare a casa, può rivelarsi ancora più appagante e rilassante nel mese di agosto: oltre a riscoprire la propria città (magari visitando musei o giardini pubblici), sarà possibile riscoprire i propri hobby e provare nuovi ristoranti, senza troppa folla.

Beauty case per agosto in città: ecco come

Agosto in città, si ma con stile. E' ora di spegnere il cellulare, alzare gli occhi al cielo e godersi il clima, il tempo libero e gli affetti. Per ciò che riguarda il beauty look, dite addio a make-up costruiti e difficili da gestire. Via libera a formule leggere e modulabili, che non appesantiscono nelle torride giornate metropolitane. Un tocco di colore e una fragranza agrumata faranno la differenza e creeranno il mood giusto per le vostre sere d'estate.

Cosa aspettate? Continuate a leggere e scoprite tutti i prodotti must-have da inserire nel vostro beauty case in città nel mese di Agosto. Lasciatevi ispirare!

Una protezione solare in stick

Scegliete una protezione solare in stick, da applicare e riapplicare on-the-go. Questa di Shiseido, la Clear Stick UV Protector SPF50+ crea un efficace velo protettivo che difende la pelle dagli effetti dannosi dei raggi UVA/UVB, ed è trasparente quindi può essere applicata anche sopra il make-up.

Un fondotinta impalpabile

Il clima estivo in città può essere davvero caldo e umido: per questo è importante scegliere prodotti per il viso dalla consistenza leggera e dalla formula idratante, che si fondono con l'incarnato senza appesantire. L'Aloe Nourish Sheer Tint di 14e Cosmetics è 100% green e Cruelty Free.

Un correttore idratante

La formula di Eisenberg Correcteur Précision associa la Calendula, dalle virtù emollienti, alla Formula Trio-Moléculaire® dall’azione rigenerante, energizzante e ossigenante. La sua texture fluida e leggera garantisce 8 ore di idratazione per offrire un incarnato fresco, naturale e riposato.

Un tocco di colore tono su tono

Per colorare guance, labbra e palpebre scegliete un prodotti multitasking dal colore estivo e vibrante. Superfluid COMBO GOALS Lip 'n' Cheek è una tinta a lunga durata che dona già al primo passaggio un vivace tono corallo satinato, che si intensifica applicazione dopo applicazione.

L'illuminante giusto

L'illuminante Beauty Light Wand di Charlotte Tilbury cremoso e non unto, aggiunge un tocco di colore alle guance e gioca meravigliosamente con la luce per un brillante effetto soft focus. L’estratto di Lindera funge da perfezionatore e potenzia gli effetti della luce per una pelle più idratata, radiosa e dall’aspetto più giovane.

Un mascara long-lasting

Il mascara giusto per passare l'estate in città è Diorshow Black Pump'N'Volume Waterproof, che associa uno scovolino volumizzante ad una formula extra-black che non sbava con il sudore e dura fino a dodici ore.

Una brume scintillante

Nel mese più caldo dell'anno rinfrescate il viso con una brume: la Jungle Rock 3-in-1 Hydrating Face Mist di Wet n' Wild può essere utilizzata per preparare la pelle al makeup, per illuminare il viso dopo il trucco o per un tocco idratante grazie agli estratti di Papaya, Cocco e Dragon Fruit.

Uno smalto vitaminico

I Nail Polish estivi di &Other Stories sono l'ideale per aggiungere un tocco di colore al vostro look di agosto. Colore pieno già dalla prima passata, formula glossy e a lunga durata.

Una fragranza agrumata

Cercate una fragranza estiva, agrumata ma allo stesso tempo raffinata e insolita? Ispirato a un cocktail di agrumi appena spremuto arricchito con peperoncino, Citrus Batikanga di Maison Crivelli è una fragranza moderna con elementi di contrasto tra bergamotto speziato e calde note di vetyver e mirra.

Credits Ph: Unsplash