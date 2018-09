L'illuminante è un prodotto must have per ottenere un look splendente. Scoprite 10 novità da non lasciarsi scappare

Negli ultimi anni i prodotti illuminanti hanno guadagnato un posto a pieno titolo nella nostra beauty routine quotidiana. Se prima venivano sfoggiati solo durante serate mondane o eventi speciali, oggi gli illuminanti non possono mancare come tocco finale per completare i nostri look, sia di giorno che di sera.





Le novità illuminanti del momento mixano formule altamente riflettenti a consistenze diverse e innovative, che vanno dal gel alla polvere: perfetti da utilizzare da soli, possono anche essere mixati a primer e fondotinta per creare una base ultra luminosa e naturale, effetto luce soffusa.





Scoprite qui sotto 10 Nuovi prodotti illuminanti per un trucco splendente, selezionati per voi da Grazia.it

L'insolita formula in gel rende questo illuminante unico nel suo genere: formulato con polveri dalla finitura ultra luminosa, scivola facilmente sulla pelle, reglando un'iniziale finish bagnato che si asciuga e rivela un finish in polvere radioso.

Un illuminante solido vegano, cruelty free e totalmente privo di microplastiche realizzato con pregiatissimo olio di argan sostenibile e olio di cocco biologico. La formula solida a contatto con il calore della pelle si trasforma in una cremosa esplosione di microglitter e luminosità per brillare giorno e notte.

La versione liquida dei celebri illuminanti di Jeffree Star rivela un finish ultra luminoso, graze alla formula effetto frosted che non unge e non appesantisce la pelle. Da applicare in modo concentrato per una luminosità estrema, o da mixare con il fondotinta per una base extra glowy.





Una palette ispirata alla frenesia del backstage delle sfilate, che consente di liberare la creatività ottenendo risultati professionali: due illuminanti uno bianco e uno dorato, un blush rosato e un blush color bronzo da applicare sugli zigomi o come terra. Perfetti da usare da soli o da mixare per creare sfumature su misura.

Il celebre blush della maison francese in una nuova, inedita formula: una polvere setosa e riflettente, che dona alla pelle uno splendore naturale. La formula brillante e iper sottile crea una luminosità delicata e attenua la visibilità delle imperfezioni, mentre l'iconica tonalità pescata risveglia anche i coloriti più spenti.

Una palette di illuinanti ultra glowy perfetti da applicare da soli o da mixare per un look luminosissimo.

Ispirato alla bellezza naturale e luminosa delle donne dell'europa del nord, questo siero di bellezza impreziosito da ingredienti pregiati e antiossidanti idrata a lungo la pelle. La formula ricca di microperle regala un incarnato luminoso e perfezionato.

Questo trattamento è ideale per una pelle intensamente idratata e un incarnato radioso: prepara perfettamente la pelle al make-up, regalando un irresistibile tocco di luce ai contorni del viso. La sua formula leggermente colorata illumina, idrata e dona luminosità.









Un prodotto must have per tutte le amanti dell'effetto ultra glow: questo fluido dalle sfumature metalliche riflette la luce eaiuta a definire i contorni del viso.

Un illuminante liquido ultra leggero che una volta asciutto rivela un risultato luminoso ma naturale. Il finish è metallico e brillante.



Credits Ph: Unsplash

Credits Ph: Elisa Costa