Star prima e dopo: scoprite insieme a noi come è cambiato nel tempo il beauty look di Kim Kardashian, Ariana Grande, Kylie Jenner e molte altre

Come sono cambiate le star negli anni? Ecco una selezione di star prima e dopo: un tuffo nell'evoluzione del loro stile che vi lascerà a bocca aperta.

Dai tagli di capelli all'uso del make up passando per qualche ritocco estetico realizzato a regola d'arte: star come Kim Kardashian, Kyle Jenner e Ariana Grande hanno subito incredibili metamorfosi che hanno portato il loro stile da cool a iconico.

Scoprite con noi i migliori look star prima e dopo continuando a leggere questo articolo!

Kylie Jenner prima e dopo

Glamour e sensuale, nonostante la giovane età la più piccola di casa Kardashian si è trasformata notevolmente negli ultimi anni.

I capelli sono sempre lunghi e scuri - anche se l'imprenditrice ama spesso giocare con parrucche glam dall'effetto sorpresa - mentre il make up si è fatto più intenso e sofisticato, con contouring a regola d'arte a scolpire il viso.

Miley Cyrus prima e dopo

Ha esordito giovanissima su Disney Channel nei panni di Hannah Montana e oggi Miley Cyrus è una cantante dal successo planetario, celebre per i propri look fuori dagli schemi.

Oggi la star ha abbandonato le chiome lunghe e naturali optando per tagli corti e cool, come il mullet. Il trucco invece è assolutamente intenso e glamour, senza mezze misure.

Kate Middleton prima e dopo

La Duchessa di Cambridge non è cambiata molto nel corso degli anni. A essere cambiata è senza dubbio l'allure, che restituisce un'immagine decisamente più elegante, da royals.

I capelli restano lunghi e mossi sulle lunghezze, illuminati però da highlights tono su tono che illuminano il viso. Il trucco resta naturale, mentre è cambiata la forma delle sopracciglia, più decisa.

Zendaya prima e dopo

Ha debuttato in tv da tenera bambina, mentre oggi Zendaya è una donna decisa dal look glamour,

L'uso del make up resta sobrio ma strategico: lo sguardo felino viene sottolineato al meglio, mentre il viso appare luminoso.

Lily Collins prima e dopo

Grazie alla serie Netflix Emily in Paris è l'attrice del momento. La star britannica - ma americana d'adozione - è oggi un'icona di stile che vanta beauty look originali ma sempre posh.

Quello che colpisce di più nell'evoluzione del suo beauty look? I capelli, oggi sinuosi e color cioccolato - dallo styling spesso a onde, proprio come nella serie ambientata a Parigi che la vede protagonista - che un tempo erano più chiari e lasciati al naturale. A non cambiare mai sono le sopracciglia statement e il bellissimo sorriso.

Khloe Kardashian prima e dopo

Khloe Kardashian è cambiata più e più volte negli anni, E' passata da uno stile sobrio a beauty look molto intensi, arrivando a somigliare molto alla madre Kris Jenner, così come alla sorella Kim.

I capelli sono più chiari, mentre la pelle ha un tono più ambrato. Il make up? Intensissimo, à la Kardashian.

Bille Eilish prima e dopo

Ha solo 18 anni ma è una delle cantanti più famose - stilose - del momento. La sua chioma bicolore fa tendenza, così come le sue unghie lunghissime e spesso logate.

Come è cambiata Billie dal suo debutto? Non molto in effetti, anche se il suo beauty look è decisamente più deciso. I capelli bicolore castano/verde sono la sua signature.

Jennifer Lopez prima e dopo

J.Lo è da sempre splendida, sensuale e tremendamente glam. All'inizio della sua carriera sfoggiava una chioma castana e riccia al naturale, mentre oggi gioca con lo styling prediligendo tagli medi e lunghi e lisci con colpi di sole studiati ad arte.

Inoltre, se in precedenza amava portare labbra scure e trucchi occhi leggeri, oggi la star internazionale punta all'opposto, con labbra quasi sempre nude e trucchi occhi intensi.

Lily Allen prima e dopo

La cantante inglese non è cambiata molto fisicamente ma nell'allure. Se all'inizio della sua carriera amava i beauty look d'impatto con trucchi occhi dai colori fluo e chioma scarmigliata, oggi punta all'eleganza per uno stile più posh ma comunque originale.

Ariana Grande prima e dopo

Come è cambiata Ariana Grande dagli anni del suo debutto in TV su Nickelodeon? La cantane ha abbandonato i capelli rossi a favore di una chioma bionda dell'effetto ombré e ha fatto della sua coda alta la sua firma stilistica.

Copiatissima nello stile - e per questo è il perfetto esempio di come lo stile delle star prima e dopo possa lasciare a bocca aperta - Ariana ha poi iniziato a valorizzare al massimo lo sguardo. Come? Con sopracciglia strutturate e trucchi sfumati verso l'esterno per enfatizzare la forma dei suoi occhi a mandorla.

Mille Booby Brown prima e dopo

Ha solo 16 anni ma la Undi di Stranger Things è già una diva. Nel giro di poco tempo è passata dal posare sul red carpet con capelli corti e viso pulito a uno stile decisamente più maturo.

La chioma si allunga, mentre il trucco diviene completo, semplice ma glam.

Emilia Clarke prima e dopo

La nuova testimonial Clinique è una delle attrici più amate oggi. Grazie alla sua partecipazione alla serie Game of Thrones si è trasformata in una fashion e beauty icon.

L'evoluzione del suo beauty look ce la mostra sempre chic ma decisamente più eterea e sofisticata nella veste odierna, con capelli scuri e raccolti con rigore, viso nudo ed eyeliner statement.

Katie Perry prima e dopo

Appena diventata mamma, Katie Perry sfoggia un bob mosso in biondo platino, una pelle bronzea e trucco intenso, con ciglia finte d'ordinaza.

Il suo beauty look però non è sempre stato così glam. All'inizio della sua carriera di cantante infatti portava i capelli scuri, scegliendo a volte tagli un po' troppo particolari che non le rendevano giustizia.

Kim Kardashian prima e dopo

La regina delle metamorfosi è proprio lei, Kim Kardashian. Lontana dal suo ruolo di "famosa perché famosa", oggi Kim ha 40 anni ed è una imprenditrice di successo. Dopo essersi fatta strada nel mondo delle celebrità con uno stile provocante, oggi punta al minimalismo senza però perdere la sua innata sensualità.

Agli inizi della sua carriera portava spesso rossetti chiarissimi e lattiginosi abbinati a contouring importanti e ciglia appariscenti. Oggi Kim mantiene il suo style-dna ma lo ha elevato, optando per soft smokey nei toni naturali, labbra nude color nocciola e acconciature sempre diverse e glam.

Credits Ph.: Getty Images