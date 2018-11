Non solo Cara Delevingne. Scoprite le più belle sopracciglia delle star da replicare nella forma o con il trucco

In alcuni casi sembra che le sopracciglia delle star abbiano una fama propria.

Riconosciute come un elemento caratterizzante, come un dettaglio così perfetto da volerlo ricreare sul proprio viso, le sopracciglia delle vip sono oggetto di meraviglia e di copycat.

Dopo essere rimasti incantati dalle perfette sopracciglia ad ali di gabbiano della modella del momento o da quell'effetto curatamennte incolto dell'attrice di cui tutti parlano, cosa possiamo fare in riferimento alle nostre di sopracciglia?

Lasciarci ispirare.

Se il compito di creare la forma delle nostre sopracciglia è stato affidato a Madre Natura, spetta a noi (e a una bravissima Eyebrow Designer) capire se è possibile (o necessario?) modificarlo, prendendo ispirazione dalle sopracciglia più belle dello show biz.

Siete pronte? Mano alla matita per sopracciglia... via!

Dua Lipa

Sembra essere lei la nuova regina delle sopracciglia. Un ruolo certamente non facile. Sarà in grado di tenere testa a chi ha avuto questo ruolo prima di lei? La fierezza delle sue arcate sembra dire di sì. Folte, scure, importanti e perfette. Nulla è lasciato al caso.

Cara Delevingne

Qui si scaldano gli animi. Cara è la Regina delle sopracciglia con la R maiuscola. Questo è sicuramente innegabile. O forse non lo è più? Che sia forse la cantante sopra ad aver preso il suo posto? O che forse ci sia posto per ben due regine? Le sopracciglia della modella sono folte, ampie e slanciate al tempo stesso. Ecco il segreto della loro fama.

Lily Collins

Tra le due litiganti... arrivano le sopracciglia di Lily Collins. Rese ancora più famose e apprezzate proprio grazie al loro netto contrasto con il viso angelico e la pelle candida dell'attrice, le sue vispe sopracciglia mantengono la loro forma naturale e vogliono farci credere di essere incolte, ma - attenzione - non lo sono.

Margot Robbie

Un esempio di una splendida arcata senza esagerazioni è dato dall'attrice Margot Robbie, che presenta sopracciglia corpose e ben definite.

Eva Mendes

L'attrice di origini cubane mostra come le più celebri sopracciglia delle star non debbano essere necessariamente folte e piene. Le sue hanno dimensioni medio-sottili e sono piuttosto arcuate. Forse non rientrano perfettamente negli standard degli ultimi anni, ma restano assolutamente perfette.

Emily Ratajkowski

Una vera e propria cornice per esaltare la sguardo e donare all'intero volto un look più selvaggio e sensuale. Bandite la pinzetta e inforcate la matita e provate a ricrearle.

Emma Roberts

Sapevate che le sopracciglia dritte rendono lo sguardo e il volto più giovane? Si tratta di una regole principali del make up asiatico ed Emma Roberts sembra seguirla in pieno.

Priyanka Chopra

Anche in questo caso l'effetto incolto è perfettamente studiato. Le sopracciglia dell'attrice indiana sono folte e meravigliose, ma ben definite nei loro contorni.

Hilary Rhoda

Sopracciglia bellissime e ampissime per la modella made in USA. Ad ali di gabbiano? Nah, più di condor. Perché provare questa forma di sopracciglia? Perché avrete occhi allungati pazzeschi.

Natalie Portman

La perfezione della sobrietà è ben visibile nelle sopracciglia della Portman che appaiono dritte ed estremamente naturali e bilanciate. Less is more.

Credit Graphic: Elisa Costa

Credit ph.: Getty Images