Volete provare a replicare il look della strega più cool del momento? Vi suggeriamo tutti i prodotti indispensabili per realizzare il trucco di Sabrina Spellman



Siete rimasti incantati anche voi da Sabrina Spellman, la protagonista del teen drama dalle tinte cupe Le Terrificanti Avventure di Sabrina?

Nella seconda stagione dello show, Sabrina, interpretata dalla bravissima Kiernan Shipka (qualcuno se la ricorderà in Mad Men), cambia decisamente look virando verso un mood molto più dark.

Non solo assistiamo a un repentino stravolgimento dell'hairlook, con l'iconico caschetto biondo platino davvero icy, ma anche a un cambiamento di make-up con l'utilizzo di un rossetto dalle tonalità scure e intense.

Volete scoprire tutti i segreti del suo beauty look? La make up artist della serie, Candice Stafford-Bridge, ha rivelato ad Allure quali trucchi ha utilizzato per il personaggio di Sabrina.

Innanzitutto, ha voluto mantenere un aspetto da adolescente realistico. Un tocco di blush rosa dalle sfumature color lavanda sulle guance per far risaltare l'incarnato chiarissimo dell'attrice e, in linea con l'anima stregonesca della protagonista, un rossetto color bacca molto scuro di Christian Louboutin, da alternare a una tinta labbra più sheer per le giornate passate nella scuola dei "mortali".

Abbiamo selezionato i prodotti beauty indispensabili per ricreare il look di Sabrina Spellman, scopriamoli assieme.

Un rossetto rosso molto scuro, dal sottotono freddo, per rappresentare il lato oscuro di Sabrina.



Una tinta labbra sheer e naturale, dal finish soft matte, a simboleggiare la metà mortale di Sabrina.



L'attrice ha una pelle molto chiara che viene esaltata in maniera molto naturale con un blush dalla texture sottile color rosa freddo, con un sottotono lavanda.





Le sopracciglia bold sono, oltre al rossetto, l'altro tratto distintivo del beauty look di Sabrina. Per averle così folte e naturali, provate questo mascara con fibre volumizzanti.



Sabrina ha delle ciglia naturalmente folte e nerissime. Per ottenere lo stesso effetto, vi serve un mascara dalle prestazioni maxi, per amplificare il volume e dare definizione.



Il biondo silver di Sabrina richiede molte cure e un altissimo mantenimento. Indispensabile uno shampoo che contrasti i riflessi gialli, esaltando la luminosità del biondo freddo.