È la nuova musa di Rimmel London e volto della campagna del Wonder’Volume Thrill Seeker Mascara che vedrete in TV e sui social dove Olivia Neill, classe 2001, è una vera e propria star. In questa intervista esclusiva a Grazia.it racconta del suo rapporto con la notorietà e com'è nata la sua passione per il trucco (e quella per il burrito)

A precederla ci sono star del calibro di Kate Moss, Georgia May Jagger, Cara Delevingne e Rita Ora: un parterre di nomi eccezionali che Olivia Neill, ventenne irlandese trapiantata a Londra, non ha motivo di temere. Perché questa celeb di TikTok (1,3 milioni di follower), Instagram (758K) e YouTube (785mila follower) è già nella lista delle più amate dalla GenZ. Il suo talento, la sua bellezza e il suo modo di dialogare con una nuova generazione di persone che guardano con interesse al mondo del make-up, hanno convinto Rimmel London a sceglierla come nuova musa. Olivia, infatti, è il nuovo volto del marchio inglese e protagonista della nuova campagna per il Wonder’Volume Thrill Seeker Mascara. Cominciate ad abituarvi al suo nome perché la vedrete un po' ovunque e non solo sui Social: Olivia, infatti, apparirà anche nelle campagne in TV. Insomma, una consacrazione a tutto tondo per questa content creator che ha cominciato postando video su YouTube (il più famoso è questo!). Leggete l'intervista.

Nel 2019 hai pubblicato il tuo primo video su YouTube. Cosa significa per te oggi diventare famosa sui canali social?

È stato pazzesco, non riesco ancora a crederci. Sono davvero grata perché il successo del mio canale YouTube significa che posso fare qualcosa che amo come lavoro a tempo pieno oltre a darmi le opportunità più interessanti di sempre, come lavorare con Rimmel.

Come gestisci questa notorietà? E quanto influisce sulla tua vita privata? Quali sono i vantaggi e gli svantaggi?

Non ci sono molti svantaggi. Alcune persone potrebbero dire che essere famosi sui Social significa non avere più una vita privata, ma a me non dispiace che la mia vita privata sia pubblica, sono un libro aperto, anche se mia madre mi dice sempre che condivido troppo! La cosa che preferisco in assoluto è incontrare, nella vita reale, le persone che guardano i miei video; tutti sono sempre molto carini con me ed è bello dare un volto a un nome che vedo sul mio schermo.

Puoi raccontarci un momento significativo della tua carriera?

Penso che il momento più strabiliante della mia carriera finora sia stato vedermi nella pubblicità di Rimmel. Era martedì sera - stavo guardando Love Island (un reality televisivo, ndr) mentre divoravo un'enorme ciotola di pasta – quando sono appena apparsa sullo schermo. Mi sono vista in TV e ho pianto a dirotto. Sapevo che sarebbe arrivato quel momento, ma vederlo nella realtà è sembrato surreale. Sono davvero grata di essere il volto di una campagna così interessante.

Cosa consigli a chi vuole intraprendere la tua carriera?

Se pensi che sia qualcosa che ti piacerebbe fare, allora fallo! L'unica cosa che sento di dire è che hai bisogno di un carattere forte. Internet può essere un posto molto duro e aprirsi a un pubblico così vasto può essere scoraggiante. Ma io ho imparato che l'unica cosa che conta sono le opinioni delle persone che ami e rimanere fedele a te stesso, tutte le altre cose negative devono essere ignorate.

Hai qualche progetto segreto nel cassetto? Come pensi evolverà la tua carriera?

Vedo che i social media stessi evolvono ogni giorno e quindi anche i miei contenuti sono in continua evoluzione e cambiamento. Ho un sacco di cose alle quali sto lavorando nel backstage e non vedo l'ora di farle uscire allo scoperto.

Che rapporto hai con il trucco? Quali sono i tuoi prodotti must-have?E la tua skincare routine?

Ho amato il make-up fin da piccola. Sono cresciuta guardando i guru del trucco su YouTube e ho sviluppato un grande amore per la sperimentazione. Adoravo il trucco glam in perfetto stile Instagram, ma il make-up che adesso preferisco indossare è molto minimal: esalta perfettamente i miei lineamenti naturali. Adoro anche i trucco editorial, in particolare sugli occhi: penso che giocare con i colori sulle palpebre sia davvero divertente. I miei prodotti must have sono mascara, matita per le labbra e lip balm (tutti di Rimmel). Per quanto riguarda la skincare routine, mi dimentico spesso di farla durante la sera perché sono stanca e so che è sbagliato. Ho la pelle piuttosto secca, quindi mi piace usare oli e creme idratanti e dense – quando mi ricordo.

Come è iniziata la tua collaborazione con Rimmel?

Rimmel è sempre stato il mio marchio con cui avrei voluto lavorare. Sono cresciuta amando il loro make-up, quindi quando mi hanno proposto di diventare il volto di una nuova campagna non ho avuto alcun dubbio. Nel prossimo futuro ci saranno altre novità: stay tuned!

Sei nata a Belfast, nell'Irlanda del Nord. Cosa ti piace di più della tua città natale?

Il fatto che la mia famiglia sia lì. La mia famiglia è tutto per me, ho un bellissimo rapporto con loro nonostante vivano a Belfast e io a Londra. Adoro anche questo posto, a Belfast, dove fanno burrito. Si chiama Boojum e la prima cosa che faccio quando torno a casa è andare proprio lì e prendere un burrito: non c'è niente di meglio!