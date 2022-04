Dalla manicure nude al semiraccolto morbido fino al make-up naturale ecco come replicare il beauty look anni Novanta di Nicola Peltz, la sposa dell'anno

Fino a un paio di anni fa Nicola Peltz era famosa soprattutto per il suo curriculum da attrice (per esempio, per la sua partecipazione alla pellicola Transformers 4). Ma dal luglio 2020 – dopo l'annuncio del fidanzamento – non si fa che parlare di Brooklyn Beckham e Nicola Petz, una coppia che nelle ultime 48 ore ci ha tenuti incollati allo schermo del cellulare per seguire tutte le news del matrimonio dell'anno celebratosi il 9 aprile a Palm Beach. Dopo lo choc per aver realizzato che l'ex Spice Girls è ora diventata suocera, tutta l'attenzione si è concentrata sui look degli invitati e della sposa che, a ragion veduta, possiamo definire DIVINA. Insomma, il matrimonio più fastoso del 2022 si farà ricordare per il glamour unico degli sposi. In abito firmato Maison Valentino (passerà alla storia per la perfezione delle forme), Nicola Peltz ha catturato l'attenzione di tutto il mondo. Ecco alcuni dettagli del beauty look sfoggiato dalla nuova signora Peltz Beckham (ça va sans dire: da copiare).

La manicure nude da "supermodel"

La french manicure della sposa è ispirata alle top model degli anni Novanta, come afferma il manicurist Tom Bachik che l'ha realizzata: un dettaglio che rivela tutta l'ispirazione del beauty look. Volete replicarla? Armatevi di uno smalto gel rosa da applicare su una classica french nail art.

Nicola Peltz e il look d'ispirazione anni Novanta (+ Claudia Shiffer)

Il trucco delle sposa porta la firma di Kate Lee (make-up artist per Chanel) che ha optato per un look molto naturale in grado di esaltare senza troppo colore i lineamenti dell'attrice. La somma dei dettagli, però, rivela l'ispirazione che è in linea con l'acconciatura. L'eyeliner black applicato lungo la rima ciliare, le ciglia enfatizzate ma non troppo, il rossetto rosa nude luminoso, il finish leggermente dewy e il blush nella stessa tonalità strizzano l'occhio - in maniera discreta- agli anni Novanta. Agli occhi dei più il look richiama quella della supermodel Claudia Schiffer con alcune debite differenze (prima fra tutte le sopracciglia della sposa che sono più definite e bold).

L'acconciatura

Il semiraccolto di Nicola Peltz ha fatto molto discutere. Il motivo? Il richiamo al look di Claudia Schiffer è esplicito, come racconta sul suo profilo Instagram l'hairstylist Adir Abergel che dice: «Ho tagliato la frangia pochi minuti prima del matrimonio scegliendo il look anni Novanta di Claudia Schiffer e studiando la posizione del velo che è stupendo». Il risultato è un'acconciatura morbida e scalata, piena di movimento. Proprio come la tendenza hair del momento.