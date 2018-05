Il Met Gala 2018 ha spiccato per estro e bellezza. Scoprite i beauty look più belli visti sul red carpet

"Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination" è il tema del Met Gala 2018, uno degli appuntamenti più esclusivi per quanto riguarda la moda e la bellezza.

Conosciuto anche come "Gli Oscar della moda", il Met Gala si tiene tutti gli anni nell’Upper East Side di New York, al Metropolitan Museum of Art richiamando a sè oltre 600 invitati d'eccezione i cui look stravaganti - anno dopo anno - ci fanno sognare.

Abbiamo selezionato per voi i beauty look più belli visti sul red carpet: da Rihanna a Blake Lively passando per Madonna, Jennifer Lopez e Gigi Hadid preparatevi a restare a bocca aperta davanti ai loro make up e acconciature spettacolari.

Rihanna

Pope-inspired look per Riri, che nasconde la lunga chioma in un copricapo immenso e sfacciato lasciando libere solo due ciocche frontali. Il make up - creato da Priscilla Ono con la linea Fenty Beauty by Rihanna - include uno smokey classico abbinato a labbra nude illuminate da un tocco di highlighter per un look frost.

Amanda Seyfried

Onde morbide e vaporose per l'attrice, che abbina al trucco occhi shimmer un semplice velo di gloss rosato sulle labbra.

Blake Lively

Chioma raccolta in uno chignon fissato da un fermaglio a forma di aureola e make up color bacca, in perfetto match con l'abito sontuoso firmato Atelier Versace.

Lily Collins

Lacrime di cristallo e sangue per l'attrice che al Met Gala 2018 ha sfoggiato un goth look magnetico con labbra e occhi color fumo e capelli raccolti in maniera rigorosa. Make up curato da Lancome.

Kate Bosworth

Un beauty look da madonna per la star che sfoggia un hairdo effetto bagnato con riga centrale coperto da un prezioso velo. Il make up è roseo e satinato.

Rosie Huntington-Whiteley

Viso extra glowy, labbra intensamente nude e opache e capelli raccolti in un bun classy ornato da un fermaglio a forma di aureola.

Ariana Grande

La cantante orna il suo hairdo con un maxi fiocco in chiffon e punta a un calssico make up nude - il suo preferito - con eyeliner intenso e ciglia maxi.

Sasha Lane

La nuova promessa del cinema americano cattura l'attenzione grazie a un look tribal chic che raccoglie i suoi dreadlocks in un corsetto di cristalli scintillanti. Il make up è stato creato con la linea make up Pat McGrath.

Madonna

La star del pop non poteva che interpretare in grande stile il tema sacro del Met Gala 2018. Eccola dunque sul red carpet in un tripudio di croci - create per lei da Jean Paul Gaultier - con capelli raccolti in trecce.

Cara Delevingne

I capelli corti e biondi con incursioni di fucsia pettinati verso l'alto e un make up gold che illumina orecchie e sopracciglia: super.

Emily Ratajkowski

Come una dea, la modella sfoggia un semi raccolto ornato da treccine e un make up bronzeo e luminoso.

Zendaya

Cambio di look per la star che ha sorpreso tutti sul red carpet con un caschetto rosso da manuale corredato dalla frangia e da uno styling mosso.

Gigi Hadid

Leggere lacrime d'oro anche per la modella, che opta per un beauty look semplice - con capelli bouncy ornati da forcine d'oro - arricchito da dettagli luminosi in gold.

Emilia Clarke

Omai bionda, la madre dei draghi ha calcato il red carpet con un make up glamour caratterizzato da labbra color vino e blush esagerato in stile top model anni '80.

Jennifer Lopez

Acconciatura sleek per J.Lo, che divide i capelli dal taglio medio con una scriminatura laterale. Il trucco è la sua firma: nude, bronzeo e cool, con ciglia finte mozzafiato.

Katy Perry

Capelli corti e biondi per la pop star, che ha scelto un make up smokey eyes dai toni caldi e magnetici, abbinato a labbra nude.

Anya Taylor-Joy

Come in un dipinto, Anya punta a labbra rosse abbinate a un viso pulito e capelli semi raccolti con semplicità, in netto contrasto con l'outfit opulento.

Stella Maxwell

Botticelliana, la super top mostra una chioma mossa dalla lunghezza maxi. Il trucco naturale è illuminato da un tocco di azzurro nell'angolo interno dell'occhio.

Lana Del Rey

Accompagnata da Alessandro Michele e Jared Leto, la cantante statunitense ha mostrato una chioma mossa e folta con scriminatura centrale. Il trucco è quasi assente.

