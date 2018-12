Avete gli stessi colori di Margot Robbie? Provate a replicare il look che ha sfoggiato al party dopo la cerimonia degli Oscar, naturale e luminoso ma assolutamente glamour



Vi piace il trucco naturale ma d'effetto allo stesso tempo? Il make up sfoggiato da Margot Robbie al party della cerimonia degli Oscar dona un look flawless e impeccabile, da realizzare con pochi prodotti essenziali e in semplicissimi step.

Scoprite insieme a noi come replicarlo.

La base è opaca ma naturale, con un finish soft matte che esalta la luminosità senza risultare lucido. Scolpite i tratti del viso e riscaldate leggermente l'incarnato con una terra leggera e luminosa e un blush pescato.

Gli occhi azzurri sono messi in risalto da un ombretto chiaro luminoso steso su tutta la palpebra mobile, mentre un ombretto color tortora crea profondità e definizione lungo la rima inferiore.

Le sopracciglia sono definite in maniera naturale, così come le labbra, utilizzate un balsamo colorato dal finish glossato.

Volete provare a realizzare questo look? Vi consigliamo i prodotti più adatti.

Rendete l'incarnato più levigato e luminoso con un primer dalla tonalità rosata, a effetto anti-stanchezza.



I fondotinta coprenti di ultima generazione offrono un finish opaco leggero che non compromette la naturale radiosità del viso. Utilizzate poco prodotto per volta e stendetelo con una spugnetta inumidita.



La texture setosa cream to powder dona un look satinato e naturale, ad alta sfumabilità.



Una terra dalla texture finissima con particelle luminose, disponibile in colori non aranciati adatti anche alle pelli chiare.



Uno spray che fissa il trucco proteggendo allo stesso la pelle dallo smog e dagli agenti esterni.



Se vi piacciono le sopracciglia curate ma non dal risultato artificiale, provate questo gel fissativo colorato, disponibile in 6 tonalità naturali.



Una palette contenente 18 tonalità naturali di ombretti luminosi e dai particolarissimi effetti cangianti, per illuminare lo sguardo con i colori neutri.



Non c'è make up impeccabile senza un mascara resistente all'acqua e al sudore. La formula si prende cura delle ciglia, lasciandole morbide e idratate.



Un balsamo labbra che si adatta al colore naturale delle labbra mettendolo in risalto. Ha un effetto idratante, rendendo le labbra più polpose e brillanti.



Credits Ph.: Getty Images