Vi piace lo stile bon ton di Betty Cooper in Riverdale? Ecco come riprodurre il make up del personaggio interpretato da Lili Reinhart

Bionda, grandi occhi verdi e un look da ragazza della porta accanto.

Betty Cooper, interpretata da Lili Reinhart nella serie tv Riverdale, è gentile, romantica, brillante e idealista. Ama il rosa e il suo beauty look è semplice e "pulito", proprio da brava ragazza.



Volete provare a replicare il suo make up? Ecco 5 prodotti per ricreare il signature look in stile bon ton di Betty.

La base viso leggera

Betty non ama il make up pesante, per coprire le piccole imperfezioni e uniformare il colorito è sufficiente una bb cream ad azione idratante.



Il prodotto consigliato: Garnier SkinActive BB Cream Original



L'ombretto rosa delicato

Sulle palpebre Betty porta un velo di ombretto, in una tonalità rosata. La texture migliore? Quella di un ombretto in crema dal finish luminoso, da sfumare con le dita per un make up super veloce al mattino.



Il prodotto consigliato: KIKO Colour Longlasting Cream Eyeshadow 02 Golden Rose



Il mascara incurvante

Betty non rinuncia mai a mettere in evidenza gli occhi verdi con un mascara allungante e incurvante. Se siete bionde anche voi e volete un risultato soft, optate per il marrone al posto del nero.

Il prodotto consigliato: YSL Mascara Volume Effet Faux Cils The Curler







Il gloss super pink

Betty preferisce la leggerezza e la lucentezza di un gloss al rossetto. Dal rosa pastello a una tonalità più accesa, il pink è sempre il suo colore d'elezione.



Il prodotto consigliato: Dior Dior Addict Ultra-Gloss 676 Cruise



Lo smalto pastello

Il secondo colore preferito di Betty? L'azzurro tiffany, che tra l'altro si abbina alla perfezione con il rosa.



Il prodotto consigliato: Chanel Le Vernis 584 Bleu Pastel