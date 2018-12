Diventata famosa grazie alla serie tv "Le Terrificanti avventure di Sabrina", Kiernan Shipka è una piccola maga in quanto a make up e hair look. Qui trovate i migliori

Considerata dal TIME tra le girl più influenti del momento (e non solo in USA), Kiernan Shipka ha un curriculum lunghissimo: le prime apparizioni, infatti, risalgono al 2006 mentre la popolarità è arrivata grazie alla famosa serie su Netflix. Sempre sorridente sui red carpet, l'attrice ama sperimentare con gli hair style e con il make up. Abbiamo selezionato i suoi migliori beauty look (ai quali potete ispirarvi).

Shimmer eye make up

Come valorizzare un trucco nude? Usando delle polveri oro sugli occhi, proprio come fa Kiernan!

Sopracciglia bold

Lo sguardo è in evidenza grazie alle sopracciglia, rigorosamente "wild".

Rossetto rosa

Il signature beauty look dell'attrice? Mai senza rossetto rosa (tranne qualche felice trasgressione...).

Glowing finish

Viso radioso grazie a un uso perfetto delle polveri illuminanti. Provate anche voi!

Labbra rosso corallo

Non solo pink: Kiernan ama cambiare rossetti e il corallo le sta d'incanto. Basta completare il look con una passata di mascara per essere semplicemente perfetta.

Dark Lips

Tra tutte le sfumature di rosa, questo scuro è tra le scelte migliori per il red carpet perché regala un inaspettato tocco vintage.

Sunkissed

Le gote sono riscaldate da un blush sui toni dell'arancione che dona un piacevole effetto "baciata dal sole".

Smokey eyes marrone

Un make up sui toni del marrone, più impegnativo rispetto ai classici beauty look sfoggiati dall'attrice. Da replicare il trucco occhi, sdrammatizzato da una polvere luminosa nella parte interna dell'occhio.

So girly

Le labbra sono rese lucide da un lipgloss rosa (e le sopracciglia sono impeccabili, come sempre): un perfetto college look facilissimo da replicare.

Look bon ton

BB Cream effetto nude, mascara e sopracciglia pettinate: un beauty look essenziale ma sempre d'effetto.

