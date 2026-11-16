Julianne Moore svela i suoi segreti beauty e le quattro abitudini a cui non rinuncia per una pelle luminosa.

Nata il 3 dicembre 1960, oggi Julianne Moore ha 65 anni e una pelle che continua a far discutere: chiara, delicata, piena di lentiggini, ma luminosa e soprattutto espressiva. Le rughe ci sono, le emozioni anche. Nessun effetto maschera, nessuna rincorsa al volto “congelato”, solo cura costante e scelte molto precise.

In una recente intervista, l’attrice ha spiegato che segue alla lettera le indicazioni del suo facialist Fabricio Ormonde: siero alla vitamina C di giorno, retinolo la sera, crema specifica per collo e décolleté. A questo trio aggiunge la sua regola numero uno, costruita fin da giovanissima: protezione solare quotidiana alta e zero compromessi con il sole diretto.

Una pelle matura curata, non cancellata

Il fascino di Julianne Moore sta anche nel messaggio: accettare l’idea di pelle matura non significa rinunciare alla cura. Significa, piuttosto, scegliere poche mosse mirate che mantengano la pelle elastica, compatta e uniforme senza stravolgere i lineamenti. Nel suo caso, l’obiettivo non è sembrare trentenne, ma avere a 60 e oltre una pelle sana e credibile.

Questa filosofia piace perché libera dall’ansia dei dieci step di skincare e della caccia all’ingrediente del momento. Le sue quattro regole sono sorprendentemente basiche, supportate da dermatologi di tutto il mondo e facilmente adattabili alla quotidianità di chi vive in Italia.

Regola n.1: SPF ogni giorno, la vera anti-age

Rossa, fototipo chiarissimo, l’attrice racconta di aver imparato presto a temere il sole: cappello, occhiali, ombra e filtro solare sono il suo uniforme estivo da sempre. Non è solo una questione estetica. Secondo l’Istituto Superiore di Sanità, la protezione solare quotidiana è uno dei pilastri per prevenire sia il fotoaging sia i tumori della pelle.

Nella pratica questo significa scegliere una crema con SPF 30 o 50, ad ampio spettro, e applicarla ogni mattina come ultimo step, anche in città e anche d’inverno. Per chi ha pelle matura, meglio texture leggere ma idratanti, che non segnino le rughe. Se passate molte ore all’aperto, la regola è riapplicare ogni due ore, soprattutto sul viso e sul décolleté, le zone più esposte.

Regola n.2: siero alla vitamina C al mattino

Con l’età, la pelle perde compattezza e tende a sviluppare macchie e discromie, soprattutto se chiara come quella di Julianne Moore. Qui entra in gioco la vitamina C: potente antiossidante, aiuta a contrastare i radicali liberi generati da raggi UV e inquinamento, sostiene la produzione di collagene e rende il colorito più uniforme.

Per una routine quotidiana bastano poche gocce di siero, dopo la detersione e prima della crema idratante e dell’SPF. In farmacia trovate formule più delicate per pelli sensibili e concentrazioni medio-alte per chi è già abituata agli attivi. Se la vostra pelle tende a irritarsi, iniziate applicandolo a giorni alterni e preferite texture fluide, senza profumo intenso.

Regola n.3: retinolo la sera, con gradualità

Il retinolo, derivato della vitamina A, è considerato da decenni il “gold standard” dell’anti-età cosmetico. Agisce stimolando il rinnovamento cellulare, favorendo nuova produzione di collagene e migliorando rughe, grana irregolare e perdita di tono. Proprio per questa potenza, su pelle matura va introdotto con intelligenza.

Una strategia prudente prevede di iniziare con concentrazioni basse, due sere a settimana non consecutive, su pelle ben asciutta, seguite da una crema idratante più ricca sulle zone che tirano. Se la pelle tollera bene, si può aumentare la frequenza nel tempo. I dermatologi ricordano di evitarlo in gravidanza e allattamento e di sospenderlo in caso di arrossamenti importanti. L’alleato obbligatorio resta l’SPF al mattino, perché il retinolo rende la pelle più sensibile al sole.

Regola n.4: il collo non è un dettaglio

Uno degli errori più comuni dopo i 50 è fermare la skincare al mento. La zona di collo e décolleté ha una pelle sottilissima, con poche ghiandole sebacee, e tende a rilassarsi prima, creando il classico “stacco” rispetto al viso. Julianne Moore lo sa bene e usa una crema specifica rassodante per il collo, mattina e sera.

Se il budget non permette un prodotto dedicato, la regola è semplice: quello che fate per il viso, allungatelo fino al petto. Detersione delicata, idratazione generosa e, soprattutto, protezione solare anche sul décolleté. Un piccolo massaggio dal basso verso l’alto, per qualche secondo, aiuta a stimolare la microcircolazione e rende il gesto un rituale di attenzione quotidiana.

Le quattro regole di Julianne Moore dimostrano che una routine per pelle matura non deve essere complicata né costosa: costanza, SPF, vitamina C, retinolo e cura di collo e décolleté. Il passo realmente decisivo è scegliere da dove iniziare oggi: anche solo introdurre uno di questi gesti, e mantenerlo ogni giorno, può cambiare il modo in cui vi guardate allo specchio tra qualche anno.