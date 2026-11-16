Deborah Milano rilancia uno dei suoi prodotti più amati con Milano Red Mat Soft Touch: una nuova formula dalla texture vellutata, un packaging colorato e 14 nuance pensate per interpretare le tendenze del momento.

Per anni il rossetto mat ha avuto una reputazione piuttosto precisa: colore intenso, contorni definiti e una tenuta invidiabile, spesso accompagnati da una sensazione di secchezza sulle labbra. Un compromesso che chi ama i finish opachi conosce bene. Eppure, le formule più recenti stanno cercando di riscrivere le regole, puntando su texture leggere e sensoriali che non rinunciano alla resa cromatica.

È in questo scenario che si inserisce la nuova proposta di Deborah Milano. Il brand rilegge uno dei suoi prodotti più riconoscibili, il Milano Red Mat, dando vita a Milano Red Mat Soft Touch: un'evoluzione che conserva l'identità dell'iconico rossetto, ma ne aggiorna formula, nome e packaging.

La texture Cloudy e il nuovo equilibrio tra colore e comfort

Il cuore del rinnovamento è la texture Cloudy, una formula di nuova generazione studiata per superare il tradizionale dualismo tra finish mat e comfort. La consistenza è sottile e vellutata, pensata per scorrere sulle labbra come un velo impalpabile e distribuire il colore in modo uniforme già dalla prima passata.

Il risultato è un effetto opaco, pieno e intenso, ma con una sensazione più morbida sulla pelle. A completare l'esperienza c'è anche una delicata profumazione, che aggiunge una componente sensoriale all'applicazione.

La formula contiene inoltre acido ialuronico, noto per le sue proprietà idratanti, e Hydraberry, un attivo naturale derivato dalla pianta del lampone. Secondo i test dichiarati dal brand, il rossetto garantisce fino a otto ore di tenuta del colore e un'idratazione testata per la stessa durata. Due caratteristiche che rispondono a una delle esigenze più sentite da chi sceglie abitualmente le labbra opache: poter indossare un colore deciso senza rinunciare alla sensazione di comfort.

Anche il packaging cambia look

Non è soltanto una questione di formula. Il restyling coinvolge anche l'estetica del prodotto, che abbandona il tradizionale finish nero mat per lasciare spazio a un packaging soft touch colorato.

Ogni rossetto presenta una confezione coordinata alla propria tonalità, rendendo più immediata l'identificazione del colore e trasformando il pack in un piccolo dettaglio da tenere in bella vista sul vanity table. Una scelta che aggiorna l'immagine di Milano Red Mat senza cancellarne gli elementi distintivi.

Quattordici colori, dai nude ai berry

A cambiare è anche la palette, che si rinnova con 14 tonalità. Si passa dai nude più discreti, perfetti per accompagnare il make-up quotidiano, ai rossi classici che non sembrano conoscere stagioni, fino alle sfumature rosa berry, in linea con le preferenze cromatiche del momento.

Accanto ad alcune delle nuance bestseller già conosciute, arrivano nuove proposte che ampliano la gamma e intercettano gusti e tendenze differenti. Una selezione pensata per attraversare stili e generazioni, lasciando al colore il compito di definire il carattere del make-up.

Perché se il rossetto mat resta un grande classico del beauty, oggi non deve più necessariamente chiedere alle labbra di scegliere tra intensità e comfort.