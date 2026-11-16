Perchè indossarlo solo con il bianco e il nero! Ecco 5 colori che si sposano alla perfezione con il viola.

Intenso, misterioso, magnetico: il viola si conferma il protagonista indiscusso della moda di stagione.

Dal lilla al prugna passando per l’ametista, che già lo scorso autunno-inverno si era fatto notare in passerella: il viola in tutte le sue sfumature è pronto a conquistare il nostro guardaroba quotidiano. Anche se in verità è già da un paio di settimane che lo vediamo spopolare praticamente dappertutto.

Le trend setter, in tempi non sospetti, lo hanno eletto a loro colore preferito, sfoggiandolo in total look o mixandolo a tonalità inaspettate. E se c’è una cosa che proprio loro ci hanno insegnato è che il viola si sposa molto bene anche con nuance apparentemente distanti e che può certamente essere accostato a tonalità diverse dai soliti bianco e nero.

Come abbinare il viola in modo da ottenere look pieni di personalità (e ad alto tasso di glamour)? Ecco 5 idee da Instagram da cui potete prendere spunto nelle prossime settimane.

***Che colori abbinare ai pantaloni marroni? Ecco le combo da copiare per look autunnali tutt’altro che scontati***

5 idee da Instagram su come abbinare il viola

Viola + rosso

Il migliore per sfruttare questo colore anche nella vita di tutti i giorni è indossarlo insieme al denim. Il mix “maglione viola e jeans chiari” è uno di quelli che funziona sempre, ma se vi sembra troppo banale vi basterà inserire nel look un paio di sandali rossi (ma vanno bene anche le pumps in questo colore) per aggiungere un tocco inaspettato.

02. Viola + marrone

Nel quotidiano, per smorzare l’intensità del viola, perché non provarlo in abbinamento a nuance più versatili, come grigio e marrone. Nelle giornate più fredde potete stratificare il look partendo da un dolcevita viola in maglia sottile, da portare sotto a un maglione grigio dal fit over e dei pantaloni a palazzo marroni. Il tocco finale? Una maxi pochette e delle calzature con dettagli leopardati.

03. Viola + stampe zebrate

Tra le combo più gettonate della stagione c’è quella che vuole il viola accostato alle stampe zebrate. Look come questo, composto da maglia viola, gonna midi zebrata e pumps dai colori vitamici, sono la soluzione ideale per portare una buona dose di grinta nel guardaroba quotidiano.

04. Viola + verde

Invece di sfoggiare il vostro maglione viola preferito con i soliti pantaloni neri, quest’autunno potete provarlo con dei pantaloni verdi e completare con delle pumps bianco latte. Il mix è forse insolito ma sono già diverse le trend setter che lo hanno promosso a pieni voti, dimostrando quanto questo accostamento possa in realtà rivelarsi molto ricercato.

05. Viola + argento

Come abbinare il viola dopo il tramonto, per un aperitivo, una cena o qualsiasi altra uscita serale non esageratamente elegante? Scegliete un top o una maglia in questo colore e dategli una chance con dei pantaloni dai riflessi metallizzati. Vi basterà aggiungere i vostri accessori preferiti per ottenere un look luminoso e sofisticato ma anche molto facile da portare.

Foto in copertina: GettyImage