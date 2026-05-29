Dalla glass skin alle routine essenziali: dopo anni di eccessi, il beauty riscopre la semplicità della skin minimalism.

Per anni la skincare è stata sinonimo di stratificazione. Tonici, sieri, maschere, booster e creme da applicare in un ordine quasi scientifico hanno trasformato la beauty routine in un rituale lunghissimo, spesso più vicino a una performance che a un vero momento di benessere. Ma qualcosa sta cambiando. Si stanno abbandonando le routine infinite per scegliere approcci più semplici, essenziali e sostenibili. Il nome di questa tendenza è skin minimalism, ed è già uno dei trend beauty più forti del momento.

L’idea alla base è semplice: usare meno prodotti, ma attentamente selezionati. Non significa rinunciare alla cura della pelle, ma costruire una routine più intelligente, mirata e sostenibile. Detersione delicata, idratazione e protezione solare diventano di nuovo i pilastri fondamentali, mentre tutto il resto viene valutato in base alle reali esigenze della pelle.

Naturalmente questo non significa che sieri e attivi siano diventati inutili. Ingredienti come vitamina C, retinolo o niacinamide continuano ad avere un ruolo importante, ma vengono utilizzati in modo più consapevole e meno compulsivo. In molti casi, una routine essenziale riesce persino a migliorare la pelle più velocemente rispetto a un layering eccessivo che rischia solo di stressarla.

La Skin Minimalism conquista il mercato beauty

Sempre più brand stanno lanciando prodotti multifunzione pensati per semplificare la skincare quotidiana. La Roche-Posay Cicaplast Baume B5+, per esempio, è diventata un vero prodotto jolly grazie alla sua capacità di lenire, idratare e rinforzare la barriera cutanea in un solo gesto. Per chi cerca un siero essenziale ma efficace, la The Ordinary Niacinamide 10% + Zinc 1% continua a essere uno dei prodotti più utilizzati per riequilibrare la pelle senza complicare troppo la routine.

Anche le creme ibride stanno vivendo un momento fortissimo. La CeraVe Moisturizing Lotion viene spesso scelta proprio perché unisce idratazione e supporto alla barriera cutanea in una formula semplice e universale, mentre prodotti come il Beauty of Joseon Relief Sun SPF50+ dimostrano come anche la protezione solare possa diventare parte di una routine minimal ma completa.

Più che una semplice tendenza, lo skin minimalism sembra riflettere un cambiamento profondo nel modo in cui viviamo la bellezza. Dopo anni di eccessi, il desiderio oggi è quello di semplificare, ascoltare di più la propria pelle e liberarsi dall’idea che servano dieci prodotti diversi per prendersi cura di sé. E forse è proprio questa la vera rivoluzione beauty del momento.