Zendaya ha trasformato un semplice punto luce bianco nell’angolo interno dell’occhio nell’arma segreta per addolcire gli sguardi stanchi: ecco perché funziona davvero, anche lontano dal red carpet.

Alla première londinese di The Odyssey di Christopher Nolan, Zendaya ha rubato la scena due volte. Prima con l’abito scultoreo avorio di Schiaparelli, frange di perle e carisma da dea greca. Poi con un dettaglio di trucco minuscolo ma potentissimo: quell’angolo interno dell’occhio illuminato di bianco, quasi marmoreo, che ha acceso immediatamente i radar delle appassionate di beauty.

Il make-up artist delle celeb Ernesto Casillas ha dichiarato di aver voluto regalare all’attrice «un incarnato baciato dal sole e radioso, degno di una dea greca luminosa» e, sugli occhi, «una luce ipnotica che richiamasse l’eleganza eterea dell’abito». Tradotto: pelle bronzata, labbra nude lucidissime e, soprattutto, un ombretto bianco-avorio opaco concentrato nell’angolo interno e sfumato verso il centro palpebra. Un trucco semplice, ma perfetto per ammorbidire immediatamente gli occhi stanchi.

Perché il punto luce bianco fa sembrare meno stanchi gli occhi

L’angolo interno dell’occhio è una zona naturalmente in ombra, schermata dal dorso del naso. Gli esperti di make-up spiegano che schiarirla con un colore molto chiaro crea l’illusione che più luce colpisca il viso, come se si aggiungesse un faretto invisibile.

Nel look di Zendaya, Casillas ha scelto un bianco-avorio quasi totalmente opaco, non il solito champagne shimmer. Il contrasto con la pelle ambrata ha reso l’iride più luminosa, ingrandendo otticamente l’occhio e cancellando qualsiasi idea di stanchezza. Il risultato è uno sguardo fresco, levigato, quasi di porcellana, ma senza effetto teatrale.

Questo trucco funziona bene anche su chi combatte con occhiaie e ombreggiature. Portare un tono chiaro nell’angolo interno spezza il “buco nero” fra radice del naso e inizio della palpebra, addolcendo i lineamenti e regalando immediatamente un’aria più riposata. Un accorgimento minuscolo che cambia l’equilibrio di tutto il viso.

Come replicare il trucco etereo di Zendaya nella vita reale

Prima di tutto, serve una buona preparazione della zona perioculare. Un velo di contorno occhi idratante, correttore solo dove necessario e un tocco di illuminante liquido leggerissimo sull’osso dello zigomo bastano per creare la base radiosa su cui il punto luce potrà brillare senza seccare la pelle.

Sugli occhi, applicate un ombretto neutro carne o beige sottile su tutta la palpebra mobile. Poi arriva il protagonista: un ombretto bianco o avorio opaco, ben pigmentato ma morbido. Con un pennellino piccolo a penna, o con il mignolo, tamponate il colore nell’angolo interno, vicino al dotto lacrimale, e trascinatelo solo sul primo terzo della palpebra. Il segreto è sfumare i bordi con un pennello pulito, in modo che il bianco si fonda gradualmente nel tono neutro.

Per definire l’occhio senza appesantirlo, potete aggiungere un’ombra tortora o nocciola chiaro nell’angolo esterno e nella piega, molto diffusa. Niente linee dure: lo sguardo deve restare morbido, quasi sognante. Sulle ciglia, meglio un mascara che separi e allunghi, creando piccoli ciuffi ariosi più che volume drammatico. Completano il look un blush pesca-rosato e labbra nude o gloss trasparente, così il fulcro resta quel bagliore candido al centro del viso.

Per l’ufficio basterà una passata sottile di ombretto avorio satinato. Per la sera, si può intensificare il contrasto usando un bianco leggermente più acceso e una riga di matita marrone sfumata all’attaccatura delle ciglia superiori.

Colori, forme di occhi ed errori da evitare

Non tutte le carnagioni rendono al meglio con il bianco gessoso usato su Zendaya. Sulle pelli molto chiare rischia l’effetto correttore sbagliato, sulle pelli olivastre o scure può risultare troppo netto. In questi casi è meglio scegliere un avorio caldo o un beige crema, oppure un champagne chiaro a finish satinato, che illumina senza sbiancare.

Contano anche la forma dell’occhio e l’età. Su occhi incappucciati il punto luce può salire leggermente più in alto, verso la piega, mantenendo la zona centrale della palpebra più chiara per aprire lo sguardo. Se gli occhi sono molto ravvicinati, conviene limitare il bianco proprio all’angolo interno, senza allungarlo troppo verso il ponte del naso, per non accentuare la vicinanza. Su occhi distanziati, invece, portarlo un po’ più verso il centro del naso aiuta a riequilibrare i volumi.

Chi ha pelle secca o rughette evidenti nell’angolo interno dovrebbe preferire texture in crema sottili o ombretti satinati finissimi, evitando polveri troppo secche e glitter grossi che segnano immediatamente la zona. In ogni caso, servono quantità minime di prodotto: l’effetto deve essere luminoso, non “incrostato”.

Gli errori classici? Usare troppo colore e non sfumarlo, trasformando l’angolo interno in una macchia bianca che stacca dal resto del trucco. Scegliere un bianco perlato con microglitter evidenti per il giorno, rischiando l’effetto trucco anni Duemila. E, soprattutto, trascinare il punto luce troppo in basso verso la borsa: invece di nasconderla, la evidenzia.

Bastano pochi accorgimenti e il trucco di Zendaya smette di essere solo un sogno da red carpet per diventare un gesto quotidiano: tre tocchi di ombretto chiaro nell’angolo interno e lo sguardo sembra subito più dolce, sveglio e riposato, anche dopo una notte troppo breve.