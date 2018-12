Una selezione dei beauty look più belli dell'attrice e cantante americana Hailee Steinfeld

Nata in California nel 1996, Hailee Steinfeld è un'attrice e cantante dallo stile magnetico.

Giunta al successo grazie alla partecipazione al film Il Grinta - che le è valsa una nomination agli Oscar come migliore attrice non protagonista - Hailee ama giocare con il look giocando con acconciature capelli glam e make up di grande tendenza.

Scoprite il suo stile attraverso i beauty look più belli.

Capelli mossi e voluminosi con smokey eyes nero classico per la star americana.

Hailee Steinfeld sul red carpet sfoggia un beauty look da vera diva con rossetto bordeaux sfumato e trucco occhi dai toni caldi. I capelli invece, sono scarmigliati ad arte.

Hailee Steinfeld in un look da top model anni '90 off duty. I capelli sono mossi e super voluminosi, mentre le labbra sono rosse e opache.

Top knot - lo chignon alto - per la star, che lascia libere le due ciocche frontali. Questo look scopre il viso e mette bene in evidenza le sopracciglia folte di Hailee.

L'halfbun - il mezzo chignon alto - è un'acconciatura super cool, scelta da Hailee Steinfeld per uno dei suoi show.

I capelli lunghi e lisci di Hailee Steinfeld in un look minimale con scriminatura centrale. Il make up è super cool, con cat eye viola metal e labbra glossate in nuance mauve.

Messa in piega a onde per Hailee, che opta per un make up a contrasto con eyeliner blu elettrico e rossetto nude caramello satin.

Incarnato bronzeo per la star sul red carpet che sceglie un hairlook liscio.

Un beauty look sofisticato con coda alta morbida, contouring on point e labbra nude ma intense in finish glossy volumizzante.

Credits Ph.: Getty Images / Artwork: Elisa Costa