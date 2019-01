Scoprite come copiare il beauty look da red carpet della influencer italiana Giulia Gaudino

Classe 1989, Giulia Gaudino è una delle influencer italiane di riferimento.

Con oltre 500k follower su Instagram, la bolognese colpisce per il suo sorriso aperto e il suo beauty look semplice ma assolutamente glam.

Il suo make up preferito? Nude ma di carattere, mentre ama spesso portare i capelli dal taglio medio con uno styling leggermente mosso e vaporoso.

Scoprite come ricreare il beauty look di Giulia Gaudino continuando a leggere questo articolo.

Con polvere di diamante, acido ialuronico e cristalli di Dolomite, questo fondotinta si adatta all'incarnato rendendolo perfettamente omogeneo, levigato e luminoso, proprio come quello di Giulia.

Effetto anti fatica per il correttore low cost del marchio francese finalmente tornato disponibile anche in Italia. Ideale per rischiarare lo sguardo e farlo splendere valorizzando il make up e soprattutto gli occhi.

Un tocco di colore sulle gote per un flush sano, setoso ed extra naturale. La cialda include anche un illuminante che sublima l'incarnato, per un Giulia Gaudino's effect da red carpet.

Nude ma di carattere, il trucco occhi di Giulia punta a toni caldi e luminosi, con micro pagliuzze scintillanti. La palette di ombretti ideale a riprodurlo? Desdert Dusk di Huda Beauty, un must have per le amanti dei make up Instagram-like.

Cremosa, facile da applicare e ultra resistente, questa matita disegna alla perfezione il contorno labbra ed è ideale per creare un lieve effetto overline, idicato per rendere le labbra più voluminose.

Le labbra di Giulia Gaudino sono nude, voluminose e perfettamente opache. Questo rossetto matte - spesso sold out - è un must per chi ama le tonalità nude ma di carattere, intriganti e chic, proprio come Giulia.

Le sopracciglia di Giulia sono piene e perfettamente delineate. Per ottenere un effetto simile al suo provate un prodotto a lunghissima tenuta arricchito da fibre e vitamine B ed E, che nutrono e rinforzano le ciglia.

Adorate i capelli a onde di Giulia Gaudino? Copiate la sua acconciatura su capelli medi o lunghi con un'ottima piastra a vapore, studiata per un effetto anti crespo e lucidante che dura a lungo.

Credits Ph.: Getty Images - Artwork: Elisa Costa