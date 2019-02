Volete provare a realizzare un trucco glowing, naturale e nei toni metallizzati del pesca e del rame? Prendete ispirazione dal make up sfoggiato da Georgia May Jagger

Il make up più cool del momento è naturale, luminoso, con una base viso flawless e in grado di far risplendere lo sguardo di bagliori caldi del tramonto, proprio come quello sfoggiato da Georgia May Jagger.

Volete provare a replicarlo? Seguite tutti i nostri consigli step by step.



1. Il primer correttivo illuminante



Per una base viso levigata e perfezionata, il primo step consiste nell'applicare un primer. Sceglietelo ad azione illuminante e anti-fatica per dare una sferzata di luminosità ed energia anche al viso più stanco.



Il prodotto consigliato: Becca First Light Priming Filter

2. Il fondotinta opaco di nuova generazione

Per una pelle a prova di foto puntate sui nuovi finish matte che regalano coprenza e un risultato vellutato senza rischiare l'effetto maschera. Otterrete una pelle senza imperfezioni, levigata, tenendo a bada la lucidità.



Il prodotto consigliato: Fenty Beauty Pro Filt'r Soft Matte



3. Il blush a effetto naturale



Dimenticate il risultato da poupé rousse, il blush per ottenere un risultato super naturale è in crema, da applicare a piccole dosi e sfumare con le dita fino a quando si sarà perfettamente fuso con la base.



Il prodotto consigliato: Illamasqua Colour Veil



4. Il tocco bonne mine



Per ottenere un delicato effetto sunkissed, di pelle appena baciata dal sole, stendete una cipria dai riflessi caldi su fronte, zigomi e mento per riscaldare l'incarnato. Il risultato ricreerà l'effetto di quando passate una giornata all'aria aperta.



Il prodotto consigliato: Chanel Les Beiges Poudre Belle Mine Ensoeleillée



5. La palette occhi nei colori del tramonto

Gli ombretti più di tendenza sono nelle tonalità più calde e metalliche, dal rame al bronzo, fino al pesca luminoso. Aggiungete un tocco di oro per illuminare, e un'ombre di terra bruciata per dare intensità.



Il prodotto consigliato: Viseart Theory Palette Siren



6. The "perfect pout"



Per completare il look, puntate su labbra naturali e rimpolpate, delineando il contorno con una matita color rosa nude e un rossetto abbinato dalla texture vellutata.



Il prodotto consigliato: Charlotte Tilbury Pillow Talk Lip Cheat + Lipstick Matte Revolution



Credits Ph.: Getty Images - Artwork by Elisa Costa