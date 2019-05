Lo stile e i migliori beauty look della poliedrica Caroline Vreeland, influencer e icona di stile

L'inconfondibile caschetto biondo platino, occhi azzurri magnetici e uno stile ad altissimo impatto. Caroline Vreeland, nipote di Diana Vreeland, si è conquistata uno spazio tra le IT-girl del fashion system.

Tra le più fotografate alle sfilate, Caroline non è diventata solo un'icona di stile, è anche DJ e cantautrice.

Volete scoprire quali sono i suoi migliori beauty look e il suo stile autoironico e provocatorio? Abbiamo selezionato il meglio delle sue acconciature e dei suoi make up.

Volume up

Un hairlook in chiave Eighties, dove il focus è sul ciuffo a tutto volume portato all'indietro.



Red eyes



Non volete passare inosservate? Provate un trucco occhi nei toni del rosso e aggiungete un tocco sparkling lungo la rima inferiore.



Bouncy



Un'altra acconciatura voluminosa, realizzata con una cotonatura dal mood contemporaneo.



Fuchsia



L'abbinamento tra capelli biondi e rossetto rosa è un grande classico. Qui è tutto virato verso i colori freddissimi, con un rossetto fucsia quasi neon.



Sleek



Un hairlook rigoroso, con riga laterale e radici sleek e scure, in contrasto con il biondo platino.



Smokey eyes



Non c'è niente di meglio dello smokey eyes nero per far risaltare gli occhi azzurri.



Silver



L'ombretto shimmer argentato riprende i riflessi glaciali del caschetto ice blonde.



Red lips



Per dare ancora più impatto al rossetto rosso, provate ad applicare un gloss al centro delle labbra.



Nail look



A volte basta un dettaglio per fare la differenza. Come delle unghie a mandorla rosso lacca in contrasto con un trucco "no make up".



Wavy bob



Il caschetto platino in versione messy, leggermente mosso e texturizzato.



Credits Ph.: Getty Images