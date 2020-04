Lasciatevi conquistare dello stile di Billie Eilish copiando il suo make up semplice e luminoso. La base viso è naturale, mentre gli occhi brillano

Billie Eilish è senza dubbio la cantante dell'anno. Con ben 5 Grammy all'attivo, il 2020 è sicuramente il suo anno.

Dallo stile eclettico e sempre sorprendente in fatto di abbigliamento e capelli, la star ama i make up naturali, easy e luminosi.

Sul red carpet degli ultimi Grammy si è presentata infatti in un outifit spettacolare 100% Gucci-logo (unghie comprese!), abbinato alla chioma verde acido bicolore e a un make up luminoso e chic.

Le unghie Gucci

Lunghe, anzi, smisurate, le unghie Gucci di Billie Eilish son uno statement.

Vi piacerebbe copiarle? Affidatevi a una brava nail artist, oppure procuratevi su Etsy degli stickers appositi per una logo manicure da red carpet.

Il beauty look

Il beauty look di Billie punta su occhi effetto nude super luminosi in bianco shimmer effetto bagnato e sopracciglia bushy.

L'incarnato è invece naturale, luminoso e vellutato al contempo, mentre le labbra sono glossate.

Scoprite i prodotti consigliati da Grazia.it e divertitevi a replicare il suo make up.

Per un viso naturalmente radioso come quello di Billie Eilish sul red carpet dei Grammy 2020 preparate la pelle con un illuminante liquido come questo. A base di minerali ultra-sottili miscelati con acido ialuronico e aloe, si applica nei punti strategici prima del fondo. Volete un effetto più intenso? Aggiungetene una goccia alla base viso - o all'idratante - oppure stendetelo come topper.

Crema idratante, siero, fondotinta e protezione solare in un'unica formula che perfeziona l'incarnato restituendo una pelle naturalmente vellutata. Questo prodotto è la chiave per ottenere un effetto "bella pelle" come quello della top singer.

Effetto freschezza non stop invece per questo correttore che si "auto ritocca" resistendo a sudore, calore, sebo e movimenti del viso. Per illuminare lo sguardo come la star optate per una shade leggermente più chiara rispetto al vostro incarnato.

Per un effetto di naturale rossore sulle gote - proprio come quello della star americana - optate per un prodotto cremoso. Questo si stende in un soffio e rende bene anche su labbra e palpebre per ottenere make up monocromatici chic.

Base trasparente e una pioggia di mirco brillantini effetto diamante. Applicatelo sopra una base da asciutto per un eye-look subtle, bagnatelo e tamponatelo sulla palpebra per brillare senza limiti.

Sguardo definito e tenuta fino a 24 ore con il nuovo mascara del marchio americano. Per ottenere il Billie Eilish's look fatene una sola passata.

Un gel sopracciglia trasparente, ideale per fissare e volumizzare le arcate in maniera naturale. Se le vostre sopracciglia non sono folte come quelle della cantante optate per una versione colorata con fibre.

Il naturale rossore e turgore della labbra in una texture ricca e lucida per questo olio per labbra luxury. Tamponatelo sulle labbra per ottenere un effetto natural-glam in pieno stile Billie Eilish.

Credits Ph.: Getty Images