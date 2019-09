Star della nuova Hollywood, le scelte di Anya Taylor Joy in fatto di make up sono assolutamente eclettiche. I suoi must eyeliner e occhi gold

Americana, di origine anglo-argentina, l’attrice emergente Anya Taylor-Joy è passata da The New Mutants, lo spin-off di X-Men, al nuovo adattamento di Emma di Jane Austen come se niente fosse.



Tanto da essere scelta come ultima testimonial del profumo "Flowerbomb", la fragranza di Viktor&Rolf che l'hanno definita "sensuale, misteriosa e potente, straordinariamente camaleontica nell’interpretare ruoli che si giustappongono l’uno con l’altro".

Uno spirito che emerge anche nelle sue scelte beauty, dove ama giocare con make up e acconciature sempre diverse. Scoprite tutti i suoi migliori beauty-look avvistati sui red carpet.





Silver& Eyeliner



Sguardo in primo piano: i capelli sono raccolti in una coda alta e ordinata così da mettere sottolineare bene gli occhi, ancora più grandi grazie a una sinuosissima linea bold di eye-liner nero resa più particolare che una passata di quello color ghiaccio. Il resto della palpebra mobile e fissa è invece color argento scuro.

Femme Fatale 2.0



La pettinatura è quella tanto amata dalle star degli anni Quaranta detta “a schiaffo” con onde morbide e a tutto volume. Come renderla ancora più attuale? Con delle labbra shimmer and gloss dark e in contrasto con il gold dello sguardo.



Seventies



L’accessorio tra i capelli? La fascia ovviamente. Da appoggiare sulla fronte per un look neo-hippie con beach waves extra blonde.



Golden Girl



Amante dell’oro, perfetto per risaltare l’occhio castano profondo, lo applica sulla palpebra mobile e sulla rima inferiore delle ciglia. Il dettaglio? Un’abbondante passata di mascara, delle labbra porpora e una polvere gold anche tra i capelli.



A tutto volume



Onde su onde su onde: voluminose, sono le protagoniste del look che resta naturale e facilmente copiabile ma con quel tocco in più.

Silver Smokey



Stanca del solito smokey? L’argento è un’ottima alternativa: partendo dall’angolo interno dell’occhio con la nuance più chiara così da dare luminosità e proseguendo all’esterno fino alla sfumatura più intensa e dark. Da abbinare a una manicure rosso intenso.

La ragazza della porta accanto



Tanto, tantissimo mascara applicato dopo una veloce passata con il piega ciglia e una bocca leggermente glossata. Il tocco è dato da un semi raccolto con riga alterale.

Back to Eighties



Disco mood con una chioma a frisè. Per mantenerla in ordine, tanto gel a fissare la chioma, così da renderla extra wet. E poi puntare sulla classica combo eye-liner nero+ rossetto rosso.

Graphic: Elisa Costa

Credit ph: Getty Images