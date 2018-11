Elegante e sofisticata, Mrs. Clooney è una vera icona di stile anche quando si parla di make-up. Ecco come riprodurre il suo look, perfetto per gli occhi marroni

Alle nozze di Harry e Meghan ha sfoggiato uno splendido abito giallo abbinato all’immancabile cappello da nozze reali inglesi. Insieme all'outfit memorabile, la magnifica Amal Clooney era impeccabile anche sul versante makeup, grazie alla guru inglese Charlotte Tilbury.





Il suo trucco è l’ispirazione perfetta per chi, come lei, ha grandi occhi scuri. Un make-up perfettamente bilanciato da riprodurre in questa intensa stagione di cerimonie e matrimoni.

Il make-up occhi di Amal Clooney





Per copiare il look di Amal si parte con una buona base sugli occhi: la scelta ideale è un ombretto in crema, rigorosamente luminoso, da stendere su tutta la palpebra.



Un’idea? Un color nocciola con riflessi, come Entropy di Nabla Cosmetics.





Per intensificare lo sguardo, sfumate una matita nera all’attaccatura delle ciglia e disegnate una piccola coda che allunghi lo sguardo.

Il look occhi non è finito: è ora degli ombretti. Date definizione alla palpebra sfumando dei toni opachi nella piega dell’occhio. La palette occhi Dior Backstage Warm Neutrals è perfetta per questo scopo.

Una base viso impeccabile





Scegliete il vostro fondotinta preferito, meglio se leggero (specialmente durante l’estate) e luminoso. Date luce al viso con un fard sui toni del pesca e non dimenticate il contouring. Il prodotto del momento è firmato Fenty Beauty: è il Match Stix Trio, per scolpire il viso e illuminarlo.

Labbra a lunga tenuta





Il trucco di Amal Clooney spicca soprattutto per le sue labbra, perfettamente bilanciate col resto del trucco: il segreto è la combinazione di due diverse nuance, una nude e una tendente al rosso, della collezione make-up di Charlotte Tilbury.

Dato che Bond Girl e Walk of Shame (questi i nomi dei rossetti) non sono acquistabili in Italia, vi proponiamo due alternative: Petal e Stevie, entrambi di Anastasia Beverly Hills.

Il segreto per un rossetto a lunga tenuta? Una base fatta con una matita dello stesso colore del rossetto. In questo caso, optate per la nuance nude e “stratificate” sopra il colore più rosso, aiutandovi con un pennellino.





Credits Ph: Getty Images