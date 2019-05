Tutte pazze per le trecce in vista della primavera: anche le star che scelgono pettinature da replicare assolutamente. Ecco le migliori

Trecce a spina di pesce, morbide e voluminose, oppure strette e alte, ideali quando le chiome sono molto lunghe.

O ancora la treccia a corona, un classico sui red carpet che, però, richiede una mano più esperta.



Qual è la treccia delle star che sceglierete per il vostro prossimo look? Ve ne proponiamo nove tra le migliori viste sul tappeto rosso!

Le boxer braids di Alexis Ren

Questo look con doppie trecce molto aderenti ai lati della testa ha moltissime fan. Il motivo? Sono pratiche, comode e cool.

Treccine di lato

Charlize Theron opta per delle treccine laterali bloccate con una lacca extrafissante: la soluzione migliore per chi ha una lunghezza media.

Con accessorio

La più classica acconciatura doppie trecce è arricchita da un accessorio dallo stile barocco: il look di Sophie Simmons non passa inosservato!

Treccia a corona

L'attrice Elena Kampouris sceglie una crown braid dal volume extra. Volete replicare l'hair style? Create non una ma due trecce laterali e avvolgetele intorno al capo.

Sulle chiome extra-long

La modella Jasmine Sanders raccoglie i lunghi capelli in una coda molto stretta che trasforma in una classica treccia a spina di pesce.





Trecce o code?

Per le indecise come la cantante inglese Jess Glynne: le due trecce laterali sono bloccate e sciolte in due code. Il risultato è davvero super glam!

Treccia afro

I capelli sono divisi in due sezioni: la pettinatura della modella Alicia Aylies parte come la classica acconciatura a due trecce poi unite e bloccate da un nastro colorato. Se avete i capelli molto folti e lunghi, è da provare ASAP!

Volume hair

Se avete lunghezze maxi e capelli mossi come Jennifer Hudson, potete realizzare questa morbida treccia fishtail che è ancora più bella su colori sfumati.

Ideale per le sport addicted

Veronica Ferraro ha incorporato una mini treccia laterale molto fitta in un raccolto dal finish sleek, per dare un twist più originale all'acconciatura classica.

Credit ph: Getty Images

Artwork: Elisa Costa