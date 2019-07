Siete ancora indecise se provare le trecce quest'estate? Vi elenchiamo tutti i motivi per cui sono l'acconciatura migliore di questa stagione

Le trecce sono in assoluto l'hairlook top su cui puntare per l'estate 2019!

Perché ci piacciono così tanto? Abbiamo provato a stilare un elenco di tutti i vantaggi di sfoggiare le trecce durante la bella stagione!

Siete d'accordo? Anche voi non potete rinunciare alle trecce in estate? Scoprite insieme a noi i 7 motivi per amare i capelli intrecciati (soprattutto) per le giornate estive.



1. Sono anti-caldo

In estate, trovare un'acconciatura che ci permetta di resistere all'afa è un'impresa titanica. Per fortuna vengono in nostro soccorso le trecce! Per un effetto ancora più anti-calura provate ad appuntarle attorno al capo, per una treccia a corona.



2. Sono perfette per la spiaggia

Quando siamo al mare i capelli sono sottoposti a uno strapazzo continuo, tra radiazioni solari, mare e salsedine. Prendetevene cura con un olio protettivo specifico e fate una treccia per preservare al meglio la chioma.



3. Sono un ottimo modo per fare i capelli mossi

Avete mai provato a fare una treccia, tenerla tutta la notte e scioglierla al mattino? Otterrete uno styling a onde da favola, senza dover utilizzare un ferro arricciacapelli.



4. Sono comodissime per fare sport

Avete mai provato a fare sport con i capelli lunghi che svolazzano da una parte all'altra appiccicandosi al viso? D'estate la situazione diventa ancora più insostenibile. La soluzione? Delle boxer braids! Comode e molto cool.



5. Sono l'hairlook perfetto per i concerti

L'estate è la stagione dei festival e dei concerti all'aperto! Le trecce in stile hippie e boho chic sono il look giusto su cui puntare (Coachella docet).



6. Sono super versatili

Le trecce esistono in tante, tantissime varianti. Fidatevi, c'è un tipo di treccia per ciascuna di voi. Il bello è che riescono ad adattarsi a tantissimi stili, basti pensare in quanti modi possono essere realizzate. Qual è la vostra preferita tra boxer braids, pigtail braids, treccia a spina di pesce, dutch braid, treccia a corona, treccia a cascata... ?



7. Sono facili ma di grande effetto

Ok, forse non ci crederete ma le trecce sono davvero semplici e veloci da realizzare! Perlomeno le versioni più basic, ma anche per gli stili più d'impatto serve solo un po' pratica e poi non potrete più farne a meno!



Credits Ph.: Unsplash, Mondadori Photo