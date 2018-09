Volete scoprire quali saranno le tendenze capelli, trucco e unghie per la prossima stagione? Vi sveliamo tutti i trend visti nei backstage della Milano Fashion Week SS19



Dagli show per la Primavera Estate 2019 emerge una donna forte, libera e che sa quello che vuole. Tutto è volto a esaltare l'individualità, le tendenze massificate lasciano il posto all'esaltazione dei propri punti forti.

Vi portiamo con noi nei backstage delle sfilate SS19 per svelarvi quali saranno i beauty look più belli per la prossima stagione.

Tendenze capelli Primavera Estate 2019

Sarà una stagione senza mezze misure. Da un lato vedremo infatti dei capelli a effetto messy, molto texturizzati, dall'altro hairlook estremamente sleek, geometrici, linee pulite e uno styling perfettamente liscio.

È una tendenza polarizzante, come ci ha confermato Anthony Turner nel backstage di Missoni, dove ha curato l'hair styling per Moroccanoil:

"Utilizziamo molto prodotto per creare una texture sia per i look messy che per quelli clean molto lisci, è una sorta di look iper-naturale".

Tina Outen per Toni and Guy che nel backstage di Philipp Plein ci ha mostrato un hairlook che reinventa lo chignon da ballerina, con wet look e knot basso sulla nuca:

"Lavoriamo in base all'individualità delle ragazze, quindi la scriminatura deve adattarsi a chi abbiamo di fronte".

La texture è di fondamentale importanza per i look a effetto "finto spettinato", come per la ponytail "stropicciata" realizzata da Mari Ohashi per Toni and Guy da Arthur Arbesser:

"L'ispirazione arriva da un'artista a cui non importa apparire troppo perfetta, per cui abbiamo optato per un look vissuto, messy, lavorando con differenti texture".

Tendenze capelli SS19 Il raccolto wet con knot in basso sulla nuca da Philipp Plein.

Hair by Tina Outen for Toni and Guy.

Credit ph.: Francesca Merlo

Per realizzare un look sleek è necessario miscelare un mix di prodotti per creare una texture inedita.

Hair by Tina Outen for Toni and Guy.

Credit ph.: Francesca Merlo

Lo chignon da ballerina si reinventa in maniera cool.

Hair by Tina Outen for Toni and Guy.

Credit ph.: Francesca Merlo



L'hairlook polished & clean da Missoni.

Hair by Anthony Turner for Moroccanoil.

Credit ph.: Francesca Merlo

Taglio e acconciatura sono rigorosi e geometrici, con riga centrale e punte pari.

Hair by Anthony Turner for Moroccanoil.

Credit ph.: Francesca Merlo

Su ogni sezione di capelli è stato applicato un olio condizionante prima dell'asciugatura a phon.

Hair by Anthony Turner for Moroccanoil.

Credit ph.: Francesca Merlo



Lo chignon ordinato e tiratissimo alle radici da Moschino.Hair by Paul Hanlon.Credit ph.: Simbarashe Cha



Il raccolto messy e voluminoso da Marco de Vincenzo.Hair by Maria Kovacs for Tigi.Credit ph.: Simbarashe Cha



Raccolto scultura con ponytail clean da Antonio Marras.Hair by James Pecis.Credit ph.: Daniela Losini





Il look curly & messy dello show di Giorgio Armani.Hair by Roberta Bellazzi for Aldo Coppola Agency.

Credit ph.: Daniela Losini



Un hairlook a tutta texture da Arthur Arbesser.

Hair by Mari Ohashi for Toni and Guy.

Credit ph.: Francesca Merlo



Un raccolto con ponytail a effetto spettinato, con un gioco di due differenti texture, shiny alle radici e dry sulle punte.

Hair by Mari Ohashi for Toni and Guy.

Credit ph.: Francesca Merlo



Le ciocche sono lasciate libere ai lati del viso, per un look "vissuto".

Hair by Mari Ohashi for Toni and Guy.

Credit ph.: Francesca Merlo

Gli hairlook by ghd per l'estate di Elisabetta Franchi SS19

La cosa migliore dei look capelli pensati dagli hair stylist è la loro replicabilità nella vita di tutti i giorni. Nel backstage di Elisabetta Franchi, il team ghd guidato da Franco Gobbi ha realizzato due acconciature, onde a tutto volume con un effetto wild, che ricordano gli anni '70 e Farrah Fawcett, e un doppio messy bun:

"Questi look sono i trend dell'estate, il capello sciolto va bene sia in spiaggia che per una serata, e allo stesso modo il raccolto tirato può avere un look elegante con un vestito lungo o si può portare in spiaggia come look anti-caldo".

I look capelli di Elisabetta Franchi SS19 Le onde "rotte" della sfilata di Elisabetta Franchi.Hair by Franco Gobbi for ghd.Credit ph.: Francesca Merlo

Il secondo look, un doppio messy bun.Hair by Franco Gobbi for ghd.Credit ph.: Francesca Merlo

L'hair stylist Franco Gobbi inizia a creare le onde del primo look per la sfilata.

Hair by Franco Gobbi for ghd.Credit ph.: Francesca Merlo



Le onde sono fissate con dei becchi d'oca sulla nuca.

Hair by Franco Gobbi for ghd.Credit ph.: Francesca Merlo

La texture dei capelli è corposa, la scriminatura centrale.

Hair by Franco Gobbi for ghd.Credit ph.: Francesca Merlo

Per realizzare il raccolto con i capelli tiratissimi, spruzzate un po' di lacca sulla spazzola e fate una coda di cavallo molto alta.

Hair by Franco Gobbi for ghd.Credit ph.: Francesca Merlo



Una volta tolti i becchi d'oca si procede con lo styling vero e proprio.

Hair by Franco Gobbi for ghd.Credit ph.: Francesca Merlo

Il raccolto unisce le due tendenze maggiori per gli hairlook, le radici tirate e il look messy.

Hair by Franco Gobbi for ghd.Credit ph.: Francesca Merlo

Il look a onde è volutamente wild, libero e selvaggio.

Hair by Franco Gobbi for ghd.Credit ph.: Francesca Merlo



Il doppio bun crea una sorta di fiocco, un'idea divertente da copiare subito.

Hair by Franco Gobbi for ghd.Credit ph.: Francesca Merlo

Anche per un look apparentemente naturale è necessario preparare i capelli con prodotti texturizzanti.

Hair by Franco Gobbi for ghd.Credit ph.: Francesca Merlo

Le onde vengono scomposte con le mani.

Hair by Franco Gobbi for ghd.Credit ph.: Francesca Merlo



Le onde si ispirano allo spirito libero degli anni '70.

Hair by Franco Gobbi for ghd.Credit ph.: Francesca Merlo

Igor Rago e Franco Gobbi procedono allo styling.

Hair by Franco Gobbi for ghd.Credit ph.: Francesca Merlo

Per realizzare delle onde destrutturate e voluminose utilizzate una piastra "intelligente" di ultima generazione come la Platinum+, con cui creare movimento nei punti del viso che volete valorizzare.Hair by Franco Gobbi for ghd.Credit ph.: Francesca Merlo



Tendenze trucco Primavera Estate 2019

C'è tanta voglia di colore e di essere meno "costruite", come ci ha raccontato Benjamin Puckey da Arthur Arbesser per KIKO.

Il make up deve essere una cosa divertente con cui giocare, anche da applicare con le dita, come anche nel caso del make up curato da Lynsey Alexander per MAC Cosmetics da Missoni. In questo caso, al colore si unisce un effetto glitterato, per un look futuristico e metallico.



Effetti metallici e brillanti anche per Emporio Armani - realizzati con sticker olografici -, Antonio Marras, Moschino e Alberta Ferretti.

La pelle è perfezionata ma reale, come ci ha raccontato Erin Parsons per Maybelline da Philipp Plein. I fondotinta dalla texture impalpabile sono sempre applicati in piccole quantità e non manca mai l'illuminante in crema sui punti luce del viso.

Per le labbra - super opache come da Marco de Vincenzo e Alberta Ferretti o idratate con un lip balm - il nude è stato protagonista.



Tendenze make up SS19 Trucco occhi colorato e shimmer da Missoni.

Make up by Lynsey Alexander for MAC Cosmetics.

Credit ph.: Francesca Merlo

Il colore è vibrante anche se utilizzato nelle tonalità pastello come l'azzurro, il verde acqua e il lilla.

Make up by Lynsey Alexander for MAC Cosmetics.

Credit ph.: Francesca Merlo



Il colore in crema è stato applicato solo all'interno dell'occhio, su cui sono stati picchiettati dei glitter iridescenti.

Make up by Lynsey Alexander for MAC Cosmetics.Credit ph.: Francesca Merlo





È un look per una donna forte e sicura di sé, ispirato alle atmosfere futuristiche.

Make up by Lynsey Alexander for MAC Cosmetics.

Credit ph.: Francesca Merlo

Trucco luminoso e naturale nel backstage di Elisabetta Franchi.

Make up by Jessica Nedza for Diego Dalla Palma.

Credit ph.: Francesca Merlo

La modella Zhenya Katava al trucco.

Make up by Jessica Nedza for Diego Dalla Palma.

Credit ph.: Francesca Merlo



Il fondotinta va utilizzato in piccole quantità, sceglietelo con una texture leggera e dal finish appena luminoso.

Make up by Jessica Nedza for Diego Dalla Palma.

Credit ph.: Francesca Merlo

La modella Chiara Corridori a make up finito, luminoso e naturalissimo.

Make up by Jessica Nedza for Diego Dalla Palma.

Credit ph.: Francesca Merlo

La modella Daphne Groeneveld al trucco da Philipp Plein.

Make up by Erin Parsons for Maybelline.

Credit ph.: Francesca Merlo



La modella Jazzelle agli ultimi ritocchi del make up.

Make up by Erin Parsons for Maybelline.

Credit ph.: Francesca Merlo

La modella Dilone alla postazione trucco.

Make up by Erin Parsons for Maybelline.

Credit ph.: Francesca Merlo

Il make up è totalmente nude, con una pelle realistica.

Make up by Erin Parsons for Maybelline.

Credit ph.: Francesca Merlo



Le sopracciglia sono state messe in evidenza per incorniciare meglio lo sguardo.

Make up by Erin Parsons for Maybelline.

Credit ph.: Francesca Merlo

La modella Alanna Arrington a make up quasi completato.

Make up by Erin Parsons for Maybelline.

Credit ph.: Francesca Merlo

Colore strong sulle palpebre da Arthur Arbesser.

Make up by Benjamin Puckey for KIKO.

Credit ph.: Francesca Merlo



Non ci sono veri e propri colori di tendenza, il make up va scelto in base alla propria individualità.

Make up by Benjamin Puckey for KIKO.

Credit ph.: Francesca Merlo

Il make up nude e luminoso di Giorgio Armani.Make up by Linda Cantello for Giorgio Armani Beauty.

Credit ph.: Daniela Losini





Smokey eyes soft e shimmer da Antonio Marras.

Make up by Tom Pecheux for MAC Cosmetics.

Credit ph.: Daniela Losini





I bagliori di luce nel beauty look per Alberta Ferretti.

Make up by Tom Pecheux for MAC Cosmetics.

Credit ph.: Daniela Losini



Viso glowing da Moschino.Make up by Tom Pecheux for MAC Cosmetics.Credit ph.: Simbarashe Cha



Gli sticker olografici da Emporio Armani.

Make up by Linda Cantello for Giorgio Armani Beauty.

Credit ph.: press office





Tendenze unghie Primavera Estate 2019

Per quanto riguarda i nail look, più che parlare di tendenze, sarebbe più corretto parlare di stile e ispirazioni come ci ha raccontato Antonio Sacripante per pArish:



"Noi sposiamo il mood che lo stilista ha voluto creare per una collezione, quindi i colori e le forme si ispirano in questo caso agli anni '60. Diciamo che negli ultimi anni delle belle unghie fatte bene hanno una forma ovale o a mandorla non troppo a punta. Va esaltata la femminilità, la trasgressività dovrebbe essere solo un accenno. Bisogna ispirarsi allo street style, andare per le strade e vedere quello che piace realmente alle donne".





Abbiamo visto anche tanto smalto nero, da Philipp Plein e Moschino - qui in versione grafica con negative space realizzata da Miss Pop per Essie - e i colori pastello da Elisabetta Franchi, come rosa nude e azzurro tiffany, utilizzati per una french liner tono su tono con un gioco di finish differenti.

Tendenze nails SS19 Unghie rosa nude tono su tono da Elisabetta Franchi.Nails by Antonio Sacripante for pArish.Credit ph.: Francesca Merlo



La nail art di tendenza si chiama french liner, da provare nei colori pop pastello come l'azzurro tiffany.Nails by Antonio Sacripante for pArish.

Credit ph.: Francesca Merlo

Le tip utilizzate per la sfilata di Elisabetta Franchi, l'ispirazione arriva dalla pop art anni '60.Nails by Antonio Sacripante for pArish.Credit ph.: Francesca Merlo



Unghie black sulla modella Dilone da Philipp Plein.Credit ph.: Francesca Merlo



Le tip total black utilizzate per lo show di Philipp Plein.

Credit ph.: Francesca Merlo



Accent nail che celebra l'amore per la libertà da Antonio Marras.

Nails by Antonio Sacripante for pArish.

Credit ph.: Daniela Losini





Nail art grafica nera con negative space da Moschino.Nails by Miss Pop for Essie.Credit ph.: Simbarashe Cha



