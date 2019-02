I tagli di capelli e le acconciature più cool viste a New York

Mosso naturale e tagli medi la fanno da padrone: ecco le tendenze tagli capelli 2019 viste a New York.

In grande spolvero il caschetto mosso o dal look retrò di ispirazione anni '60, mentre non mancano i tagli di capelli lunghi, anch'essi mossi, per un effetto naturale e sofisticato.

Trovate la giusta ispirazione continuando a leggere questo articolo.

Acconciatura media e voluminosa con frangia a tendina per un effetto sofisticato da red carpet.

Baby bun nella parte bassa e posteriore del capo per il taglio corto e biondo.

Effetto undone sui capelli lunghi.

Maxi top knot, lo chignon alto al centro del capo, su capelli tiratissimi per un volume estremo e un look edgy.

Caschetto wavy con riga in mezzo per un hairlook di tendenza.

Taglio lungo e riccio per un effetto 100% naturale.

Taglio di capelli medio in biondo vaniglia. La messa in piega è naturalmente mossa e cool.

Chioma rosso tiziano dallo styling a onde, naturalmente mosso.

Acconciatura d'ispirazione anni '60 per il taglio medio e vaporoso con radici scure pettinate all'indietro e punte rivoltate all'esterno.

Taglio medio su capelli lisci con scriminatura laterale.

Credits Ph.: Mondadori Photo / Artwork: Elisa Costa