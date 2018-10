Wella Acconciatura capelli corti d'ispirazione punk, corta ai lati e più lunga al centro in biondo platino.

Wella Taglio corto con mini frangia e scriminatura laterale in rosso brillante.

La Biosthetique Biondo glaciale dalle sfumature lilla per il bob di carattere.

Schwarzkopf Professional Short cut scalato in blu intenso corredato da mini frangia e dettagli viola a contrasto.

Coiff & Co Acconciatura corta e chic con frangia lunga.

Compagnia della bellezza Taglio corto e sfilato in biondo cenere.

Cotril Capelli corti e voluminosi dalla tinta cool in grigio-lilla.

Framesi Taglio scalato effetto texture e volume in rosso ciliegia.

Framesi Capelli a caschetto corti in biondo glaciale, enfatizzati dallo styling mosso.

Intermede Caschetto corto per uno stile naturale.

Capellimania Taglio corto scalato il cui look è enfatizzato dai giochi di colore a contrasto.

Elgon Capelli corti dalla messa in piega curly, ideale per mettere in risalto gli highlights a sorpresa.