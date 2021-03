Voglia di dare un twist diverso al vostro hair style? Ecco 10 tagli di capelli primavera estate 2021 selezionati per voi!

Primavera: è il momento migliore per dare una rinfrescata all'hair cut o per...stravolgere il look! Le nuove proposte dei migliori Saloni e le acconciature viste in passerelle suggeriscono di puntare su tagli corti o medi. Ecco 10 tagli capelli primavera estate 2021 che vale davvero la pena di provare almeno una volta nella vita!

Tagli capelli primavera estate 2021: il caschetto mosso

Sui capelli medi per questa primavera estate 2021 avete l'imbarazzo della scelta. Il look mosso o riccio è il più quotato, soprattutto quando abbinato a una riga centrale. Vi consigliamo questo taglio, ideale se il vostro capello è più difficile da gestire o è naturalmente wavy.

Il bob sfilato

Per chi vuole incrementare il volume, la soluzione è puntare su un taglio corto o medio sfilato ai lati e sul ciuffo. Giocare con il colore diventa fondamentale per dare ancora più movimento.

The new french bob

Caschetto vaporoso, molto pieno e dall'aria "casual chic", si può declinare in più modi. Questa è la versione più gettonata vista sulle passerelle: mosso, se non riccio, con riga ben definita che regala un finish ordinato.

Tagli capelli primavera estate 2021: il mullet

Questo hair cut sfilato corto nella parte alta e frontale e più lungo sulla nuca sarà ancora super gettonato per tutto il 2021. Nato come taglio unisex negli Ottanta, il mullet torna prepotentemente in voga perché amato dalle celeb che hanno giocato con lunghezze, finish e colori per look diversi l'uno dall'altro.

Il taglio anni Ottanta

Il corto è il grande protagonista delle tendenze capelli primavera estate 2021 e tutti i migliori Saloni hanno puntato su proposte creative, decisamente diverse da quelle viste nelle scorse stagioni. Lo short hair cut valorizza la parte anteriore con la frangia che strizza l'occhio agli anni Ottanta puntando tutto sul volume. Ecco uno dei look più belli che abbiamo scelto per voi e che vi consigliamo di provare, soprattutto se per questa primavera estate 2021 avete voglia di sperimentare qualcosa di insolito giocando con le sfumature di rosso.

Taglio cortissimo

È un taglio corto creato da un insieme di geometrie molto precise. «La creazione di questa linea - racconta Aureliano Azzalin, Ambassador Indola Italia - è adatta a tutti tipi di capelli (soprattutto se lavorati nella giusta maniera). La sfilatura / la personalizzazione finale sarà molto importante per definire la linea e per renderlo più facile nella manutenzione di tutti i giorni».

Tagli capelli primavera estate 2021: bicolor

Frangia over, il nodo contorto e l’undercut deciso sono i segni caratteristici di un taglio che mira a rivoluzionare l'hair style. Il riferimento è il mondo della moda in un iconico look di Alexander McQueen. Da provare, se volete un taglio corto audace.

Pastel addiction

Il rosa di tendenza per la primavera estate 2021 sarà in una variante pastello scolpita su radici scure. Tra le tonalità pastel, fa il suo ingresso l'arancio con sfumature rame, da provare lasciando, anche in questo caso, le radici più scure.

Shadows

Il pixie cut con ciuffo raffinato è uno dei tagli più cool del momento. Il volume si concentra sulla parte anteriore, più lunga di quella posteriore, enfatizzata da un gioco di ombre e luci. Il grigio è il colore che rende questo hair cut ancora più interessante.

Riccio medio

Un taglio soffice su capello riccio è tra le tendenze del momento da esplorare: con un lavoro certosino nella colorazione, riesce a creare i volumi migliori per valorizzare i lineamenti del viso.

Credit ph: Wella, Schwarzkopf, Toni&Guy, Cotril, Joico, Davines, Compagnia della Bellezza