I capelli ricci sono grandi protagonisti delle passerelle primavera estate 2021. Ecco tutti i tagli (e i colori) più cool da scegliere con i consigli degli esperti

Sono davvero un mondo a parte, considerata la loro massa voluminosa che fluttua nell'aria: i capelli ricci hanno un fascino particolare complice il loro carattere grintoso e cool, in grado di adattarsi a ogni tipo di look. Ma quali sono le tendenze capelli ricci per la primavera estate 2021? Ve le raccontiamo in questo articolo!

Capelli ricci lunghi

Per il taglio lungo questa primavera estate sono da privilegiare le forme morbide e voluminose, abbinate a frangia o a ciuffi. «Gli hair cut devono dare massima libertà al capello di fluttuare evidenziandone la bellezza», affermano gli esperti di Toni&Guy.

Capelli ricci corti

Il taglio corto riccio sa essere bon-ton e leggermente androgino oppure romantico con ciuffi corti e un po' ribelli. Il trend premia hairstyle che creano volumi nella parte alta della nuca cercando di alleggerirne la massa nella parte laterale.

Capelli ricci medi

E per i medi? Il mullet soffice su capello riccio è il taglio più glam del momento: evidenza i dettagli del viso, valorizzandoli.

Colore capello riccio per la primavera estate 2021

Gran parte della partita per i capelli ricci si gioca sul colore come conferma Emanuele Temperini, Technical Director di TONI&GUY Italia che dice: «Gli anni 70 sono stati forte fonte di ispirazione per i designer nelle ultime sfilate. C’è stato un grande interesse verso i capelli ricci che erano un segno distintivo genderless di quegli anni. Per colorare i capelli ricci, bisogna pensarli proprio come tali. È una materia viva. Per questo evito di forzare la loro natura, ossia li lavoro senza districarli e allisciarli, per esempio. In questo modo, si ha una percezione esatta dei volumi e dell’ampiezza delle curve per riuscire a manipolarli attraverso la colorazione che non è altro che un effetto ottico».

Le tecniche di colorazione

«Molto gettonata la tecnica del dip dye, del block colour o dell’attualissimo face framing che - puntualizza Temperini - sui capelli ricci avrà una resa molto più delicata e morbida proprio perché, galleggiando nei volumi, diminuirà il contrasto tra il chiaro scuro». A vincere saranno le colorazioni minimal come «le varie sfumature di castano con leggere schiariture tono su tono. Da evitare trattamenti di schiaritura con prodotti e volumi di ossigeno troppo aggressivi che potrebbero compromettere la struttura esterna e interna facendone perdere elasticità al riccio. Per ottenere un finish minimal ed organico sì alle tecniche di balayage, in continua evoluzione in base ai trend del momento».

Tutti i migliori hairlook per i capelli ricci

Pronte a provare un nuovo hair cut e/o un nuovo colore sui vostri capelli? Ecco una carrellata di look dai quali prendere ispirazione!

Capelli ricci: i prodotti da provare

Infine, vale la pena ricordare che questa tipologia di capello ha bisogno di trattamenti ad hoc perché, per sua natura, tende ad avere molto bisogno di idratazione e nutrimento per combattere anche l’effetto crespo. Molto importante, quindi, utilizzare i giusti shampoo e conditioner, mentre per l’asciugatura utilizzate un diffusore alla velocità e temperatura minima per non andare a seccare ulteriormente il capello. Ecco alcuni dei migliori prodotti selezionati per voi.

Regala morbidezza e districabilità senza appesantire la chioma grazie al mix di olio biologico di pracaxi e babaçu, proteine del latte, estratti di frutta, Integrity 41® e proteine di quinoa.

Crema nutriente, è la perfetta combinazione di burro di Karitè e Melassa che fornisce la giusta idratazione, consentendo di prevenire e controllare l'effetto crespo, anche sui ricci più ostinati.

La formula di questo siero crea una barriera protettiva che contrasta i danni dovuti dalle alte temperature, riduce e sigilla le doppie punte e districa facilmente i ricci.

Trattamento elasticizzante e rivitalizzante senza risciacquo, amplifica la vitalità e l'elasticità dei ricci tra uno shampoo e il successivo.

Per ricci idratati, lucidi e tonici, ecco uno shampoo con Pro Vitamin B 5 e acido ialuronico.

Primer per capelli mossi e ricci, prepara la chioma a ricevere i successivi trattamenti di styling. Ravviva inoltre i capelli tra uno shampoo e l'altro.

Balsamo lavante, è studiato per detergere, trattare e definire con dolcezza i capelli ricci.

Conditioner dalla texture ricca e vellutata, rende i capelli più morbidi e luminosi. Contiene estratto di Bamboo, che aiuta a proteggere i capelli dalla disidratazione, controllando l’effetto crespo.

Grazie alla tecnologia curl-lock di questo balsamo, i capelli ricci appaiono elastici, idratati e definiti.

Credit ph: Mondadoriphoto, Toni&Guy, Elgon, Wella